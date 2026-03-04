Vuelven las tormentas al Gran Mendoza: a qué hora se esperan hoy

La jornada tendrá una máxima de 30° y vientos del sur que traerán inestabilidad a Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su pronóstico que este miércoles en Mendoza se espera una jornada marcada por nubosidad variable, sin cambios en la temperatura y con precipitaciones hacia la noche.

La mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 30°, con ambiente agradable durante el mediodía y primeras horas de la tarde. Sin embargo, desde la tarde comenzarán a intensificarse vientos del sector sur, que favorecerán un aumento de la inestabilidad.

Hacia la noche, pasada las 20, se esperan tormentas aisladas en el Gran Mendoza, mientras que también se prevén precipitaciones en la cordillera norte, donde el tiempo permanecerá inestable.

El tiempo para los próximos días en Mendoza Para el jueves se anticipa un marcado descenso de la temperatura, con cielo mayormente nublado y vientos algo fuertes del sur. Habrá lluvias y tormentas aisladas, además de precipitaciones en cordillera. La máxima será de 23° y la mínima de 16°.