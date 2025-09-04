El Ministerio de Economía declaró la emergencia agropecuaria en 12 partidos bonaerenses afectados por inundaciones.

El Ministerio de Economía oficializó la emergencia agropecuaria en distritos bonaerenses tras las inundaciones ocurridas entre marzo y agosto de 2025.

El Ministerio de Economía declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en varias localidades de la provincia de Buenos Aires que se vieron afectadas por graves inundaciones entre el 1° de marzo y el 31 de agosto de 2025. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1305/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La disposición alcanza a explotaciones rurales de los partidos de Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. Los productores de estas zonas podrán acceder a beneficios fiscales y financieros previstos en la Ley 26.509, siempre que presenten los certificados emitidos por la autoridad provincial correspondiente.

Beneficios y asistencia a productores La resolución establece además que el 31 de agosto de 2025 será considerado como la fecha de finalización del ciclo productivo de las explotaciones afectadas. A partir de esta medida, bancos nacionales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberán implementar herramientas que faciliten el acceso a los beneficios establecidos por la normativa vigente.

El Gobierno nacional sostuvo que la decisión busca aliviar el impacto económico de los productores alcanzados por el fenómeno climático, mientras que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca quedó facultada para firmar convenios y ejecutar acciones que garanticen la implementación de la emergencia.