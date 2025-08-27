Economía: designaron a Joaquín Rodón Heredia como nuevo Subsecretario de Producción

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación de Joaquín Manuel Rodón Heredia como nuevo Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Gestión de Producción, un cargo clave dentro de la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía. El nombramiento, con vigencia a partir del 14 de agosto de 2025, fue publicado en el Boletín Oficial a través del Decreto 609/2025 y lleva la firma del presidente Milei y del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

La función del nuevo subsecretario será la de supervisar y dar seguimiento a las políticas de gestión productiva. El cargo se enmarca en la reestructuración del Ministerio de Economía, que busca optimizar la coordinación y la eficiencia de las áreas vinculadas al desarrollo productivo y la actividad económica en general. La designación de Rodón Heredia, que cuenta con el título de "magister", responde a la necesidad del gobierno de fortalecer el monitoreo de sus iniciativas en un momento crucial para la reactivación del sector.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 00.57.29 Joaquín Rodón Heredia. Instagram El Decreto 609/2025 que formalizó la designación es un documento administrativo breve, pero su importancia radica en la necesidad del Gobierno de continuar completando su organigrama con funcionarios de su confianza en puestos estratégicos. El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, ha sido uno de los pilares de la gestión de Milei y la incorporación de Rodón Heredia busca reforzar la estructura del equipo económico.

Con este nombramiento, el Gobierno busca profundizar el control sobre las acciones productivas y asegurar que los planes de la cartera de Economía se ejecuten de manera eficiente. La figura del subsecretario será fundamental para la evaluación constante de resultados y para la implementación de correcciones en caso de ser necesarias, con el objetivo de impulsar el crecimiento y el desarrollo del sector productivo.