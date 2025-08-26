El beneficio que habilitará Mercado Pago para cargar nafta en cuotas

El sector de las estaciones de servicio avanza en su modernización con nuevas alternativas de pago pensadas para consumidores y operadores. En este marco, se confirmó que la tarjeta de crédito de Mercado Pago , respaldada por Mastercard, permitirá abonar cargas de combustible en cuotas.

También quedarán habilitadas las compras en tiendas de conveniencia en tres cuotas sin interés para montos superiores a 30.000 pesos, siempre que el comercio utilice el sistema de cobro mediante código QR.

La medida se da a conocer luego de que en 2022 los estacioneros bregaban por no permitir la carga de combustible en cuotas ya qu no permitir la carga de combustible en cuotas y con tarjeta de crédito ya que no era rentable para el sector en ningún sentido permitirlo.

A su vez, la iniciativa se conoce en medio de los constantes aumentos de YPF, Shell y Axion en los combustibles con el nuevo sistema de micro pricing en todo el país.

La medida surge como una doble oportunidad: por un lado, otorga a los usuarios la posibilidad de distribuir el gasto y aliviar su impacto en la economía familiar; por el otro, brinda a los dueños de estaciones de servicio un recurso adicional para atraer y retener clientes.

Desde Mercado Pago señalaron a fuentes del sector que el objetivo es “acortar la brecha de acceso al crédito en Argentina”, un país donde los elevados costos asociados a las tarjetas tradicionales han limitado su alcance.

También remarcaron que esta tarjeta no tendrá cargos por emisión ni mantenimiento, y que su activación se realizará de forma gradual a través de la aplicación móvil.

Asimismo, se destacó que la posibilidad de financiar cargas completas o compras en los locales de conveniencia constituye un incentivo atractivo para el público.

Para las estaciones, en tanto, se trata de una herramienta valiosa de fidelización que puede inclinar la decisión del consumidor al momento de elegir dónde cargar combustible.