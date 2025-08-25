El paso a paso para obtener un crédito a tasa 0 en Mercado Pago

Mercado Pago lanzó créditos sin interés de hasta diez millones de pesos para los comercios. Cómo hacer para acceder en agosto de 2025.

Mercado Pago y su ofrecimiento a los comercios.

Mercado Pago anunció la puesta en en marcha de una nueva herramienta financiera dirigida a pequeñas y medianas empresas: una línea de préstamos de hasta $10.000.000 sin interés, con plazos de devolución cortos, que van de 7 a 28 días. Una vez completado el pago, se puede volver a solicitar el crédito.

Luego de poner en el mercado la nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago para los usuarios de todo el país, este anuncio llega para aliviar a los comercios de Argentina con el programa Dinero Plus.

De qué se trata Dinero Plus de Mercado Pago Este programa, diseñado para comerciantes en el ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago, permite que el dinero solicitado se deposite de forma inmediata en la billetera digital y puede retirarse sin costos a una cuenta bancaria vinculada .

La iniciativa busca ser accesible y flexible para quienes enfrentan barreras en la banca tradicional.

tarjeta debito credito posnet pago (6).JPG El crédito a tasa cero de Mercado Pago. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cómo acceder a Dinero Plus de Mercado Pago Para acceder a estos créditos sin interés, los solicitantes deben reunir los siguientes requisitos mínimos en los dos meses anteriores: