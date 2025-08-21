Tarjetas de crédito: Mercado Pago hizo el anuncio que todos esperaban

En las últimas horas, Mercado Pago oficializó un anuncio importantísimo para sus usuarios y clientes. Se trata del lanzamiento de la nueva tarjeta de crédito, con lo que le dará pelea a los bancos. Detallaron qué beneficios tendrá y cuándo estará disponible.

Si bien hay una enorme cantidad de argentinos que no ha accedido aún a la utilización de tarjetas de crédito , en las últimas horas resonó fuerte el gran anuncio de Mercado Pago al incorporar esta opción para sus usuarios.

La nueva tarjeta estará respaldada por Mastercard , con el objetivo de ampliar la inclusión financiera y ofrecer una alternativa accesible.

El nuevo producto se destaca por no tener costos de emisión ni de mantenimiento, y además permite realizar compras en hasta tres cuotas sin interés en Mercado Libre , así como en otros comercios asociados.

Además, se podrá utilizar a través del código QR en compras mayores a $30.000.

Con esta estrategia, la empresa de Marcos Galperín busca democratizar el acceso al crédito y competir con los bancos tradicionales, que históricamente han ofrecido este servicio a un público más restringido.

Cómo activar la tarjeta de crédito de Mercado Pago

Desde la compañía destacaron que no hay que hacer tramites físicos para activar la nueva tarjeta de crédito.

Informaron que paulatinamente estará disponible para todos los usuarios de Mercado Pago directamente desde la app en tu celular en las próximas semanas.

Un dato a tener en cuenta es que no llevará datos personales, sino que se activará con un QR único para mayor seguridad.