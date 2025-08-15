Las sanciones que prepara Mercado Pago para los usuarios que hagan compras sospechosas

Se trata de clientes que pueden realizar maniobras a través de sus compras. Mercado Pago endurecerá los controles según su anuncio más reciente.

Mercado Pago no quiere quedarse atrás respecto de los controles en las compras y la regulación propia por la seguridad que tiene la misma billetera virtual. Es por eso que dio a conocer que quienes realicen transacciones ilegales o no autorizadas podrán ser sancionados de forma estricta.

De esta forma, la plataforma busca fortalecer la seguridad de sus usuarios y garantizar el respeto a los millones de argentinos que la usan para realizar compras en el día a día en cuestiones esenciales como alimentos.

La clave de esta medida es la prevención de los fraudes o estafas, aunque también está especificada en los términos y condiciones que uno acepta a la hora de abrir una cuenta en dicha plataforma virtual.

Qué compras podrían generar sanciones de Mercado Pago Los movimientos que evaluará Mercado Pago serán aquellos que infrinjan derechos de autor o marcas registradas; también sustancias prohibidas como drogas, accesorios para el consumo de drogas o material que los promueva y contenidos vinculados con pedofilia o prostitución.

A su vez, podrían recibir una suspensión de cuenta aquellos que paguen con Mercado Pago equipos ilegales para ver TV de forma pirata; quienes compren animales o plantas en peligro de extinción; quienes compren restos humanos u órganos; quienes compren objetos que inciten a la violencia o discriminación y cualquier otro servicio que pueda violar una ley nacional o internacional.