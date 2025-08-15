Presenta:

Las sanciones que prepara Mercado Pago para los usuarios que hagan compras sospechosas

Se trata de clientes que pueden realizar maniobras a través de sus compras. Mercado Pago endurecerá los controles según su anuncio más reciente.

La iniciativa refuerza la seguridad de Mercado Pago.

Mercado Pago no quiere quedarse atrás respecto de los controles en las compras y la regulación propia por la seguridad que tiene la misma billetera virtual. Es por eso que dio a conocer que quienes realicen transacciones ilegales o no autorizadas podrán ser sancionados de forma estricta.

De esta forma, la plataforma busca fortalecer la seguridad de sus usuarios y garantizar el respeto a los millones de argentinos que la usan para realizar compras en el día a día en cuestiones esenciales como alimentos.

La clave de esta medida es la prevención de los fraudes o estafas, aunque también está especificada en los términos y condiciones que uno acepta a la hora de abrir una cuenta en dicha plataforma virtual.

Mercado Pago Foto: Mercado Pago
Mercado Pago y las sanciones previstas.

Qué compras podrían generar sanciones de Mercado Pago

Los movimientos que evaluará Mercado Pago serán aquellos que infrinjan derechos de autor o marcas registradas; también sustancias prohibidas como drogas, accesorios para el consumo de drogas o material que los promueva y contenidos vinculados con pedofilia o prostitución.

A su vez, podrían recibir una suspensión de cuenta aquellos que paguen con Mercado Pago equipos ilegales para ver TV de forma pirata; quienes compren animales o plantas en peligro de extinción; quienes compren restos humanos u órganos; quienes compren objetos que inciten a la violencia o discriminación y cualquier otro servicio que pueda violar una ley nacional o internacional.

Qué sanciones pondrá Mercado Pago a los incumplidores

Las penalidades dependerán de la gravedad de la infracción e incluyen:

  • Interrupción del procesamiento de pagos.

  • Suspensión temporal del acceso a la cuenta.

  • Limitaciones en el uso de funciones de la plataforma.

  • Cancelación definitiva del perfil.

En caso de que Mercado Pago cierre y cancele tu cuenta por alguna de estas razones, el titular no podrá volver a abrirse una nueva en esta billetera virtual. También podrá la empresa iniciar investigaciones judiciales o acciones legales para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados.

