Mercado Pago: cómo activar la nueva tarjeta de crédito de la billetera virtual

Mercado Pago , la billetera virtual de la plataforma Mercado Libre , anunció en las últimas horas el lanzamiento de su nueva tarjeta de crédito respaldada por Mastercard. La propuesta busca ampliar el acceso al crédito en Argentina y presentarse como una alternativa accesible frente a los bancos tradicionales, a los que quiere competirle frente a frente.

La tarjeta no tendrá gastos de emisión ni de mantenimiento, y permitirá realizar compras en hasta tres cuotas sin interés dentro de Mercado Libre, además de poder usarse en otros comercios adheridos.

El objetivo de la compañía, liderada por Marcos Galperín, es democratizar el acceso a productos financieros a través de herramientas modernas y digitales. A su vez, también busca competirle mano a mano a los bancos ya que en las últimas semanas ha modificado su tasa de interés y ha agilizado la compra de dólares por la aplicación.

La activación no requerirá trámites presenciales extra , ya que Mercado Pago suele facilitar las cosas para sus usuarios sin hacerlos moverse de su propia casa.

Según informó la empresa, la nueva tarjeta de crédito estará disponible de manera progresiva para todos los usuarios a través de la aplicación de Mercado Pago en las próximas semanas. Si todavía no figura la opción en el menú de tu app no hay que desesperar porque la medida recién se dio a conocer el pasado jueves 21 de agosto.

La habilitación se hará mediante un código QR exclusivo, sin necesidad de ingresar datos personales adicionales, lo que brinda mayor seguridad al proceso. Esto indica que no habrá que poner nombres ni otros datos, según marcaron de manera oficial en el anuncio de lanzamiento.