ARCA: cómo me doy de alta en la obra social si soy monotributista
ARCA ofrece una amplia gama de obras sociales para quienes son monotributistas. El paso a paso para hacerlo sin errores.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, mejor conocida como ARCA, detalló el paso a paso que le ofrece a los monotributistas para registrarse en una obra social dentro del régimen simplificado. Se debe pagar un aporte que está incluido en la cuota mensual y puede ser extensiva a familiares pagando un adicional.
Esta función está disponible para todos aquellos que no tengan un trabajo en relación de dependencia y tengan que abonar a través de ARCA el monotributo todos los meses. Las obras sociales disponibles pueden consultarse en el sitio oficial de ARCA.
Cómo darse de alta en una obra social en ARCA
Podés consultar las obras sociales que aceptan monotributistas en el listado de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Luego de obtener el alta en el monotributo también hay que gestionar la afiliación ante la obra social elegida. Vas a necesitar:
- Original y fotocopia del último comprobante de pago.
- Original y fotocopia del DNI
- Formulario 184/F completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También podés encontrarla en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo.
- F. 152. Es la credencial de pago. Podés encontrarla en la opción “Constancias” en el portal de monotributo.
Cómo cambiarme de obra social en ARCA
-
Ingresar con CUIT y Clave Fiscal.
Habilitar el servicio “Mi SSSalud” y acceder.
Ir a la sección “Formularios de opciones de cambio” y seleccionar “Nueva opción”.
Indicar “Monotributo” como régimen y completar los datos personales.
Seleccionar la nueva obra social o prepaga e indicar el motivo del cambio.
Confirmar la gestión, que quedará activa para el titular y, en caso de corresponder, también para sus familiares.
Qué obras sociales ofrece ARCA
El listado de entidades disponibles es extenso e incluye obras sociales de distintos sectores. Entre ellas figuran la Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa, la Obra Social de Profesionales del Turf, la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica, la Obra Social de Trabajadores de la Carne y Afines, la Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos, además de mutuales y sindicatos de diferentes ramas.
Sin embargo, la lista completa puede ofrecer más y más variables dependiendo el rubro en el cual nos desempeñemos. Independientemente de esto último, uno puede elegir la que esté a su alcance económico y monetario ya que deberá abonarla mes a mes.