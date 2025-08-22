ARCA: cómo me doy de alta en la obra social si soy monotributista

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, mejor conocida como ARCA , detalló el paso a paso que le ofrece a los monotributistas para registrarse en una obra social dentro del régimen simplificado. Se debe pagar un aporte que está incluido en la cuota mensual y puede ser extensiva a familiares pagando un adicional.

Esta función está disponible para todos aquellos que no tengan un trabajo en relación de dependencia y tengan que abonar a través de ARCA el monotributo todos los meses. Las obras sociales disponibles pueden consultarse en el sitio oficial de ARCA.

Podés consultar las obras sociales que aceptan monotributistas en el listado de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud .

ARCA ofrece una gran variedad de obras sociales para los contribuyentes.

Luego de obtener el alta en el monotributo también hay que gestionar la afiliación ante la obra social elegida. Vas a necesitar:

Cómo cambiarme de obra social en ARCA

Ingresar con CUIT y Clave Fiscal.

Habilitar el servicio “Mi SSSalud” y acceder.

Ir a la sección “Formularios de opciones de cambio” y seleccionar “Nueva opción”.

Indicar “Monotributo” como régimen y completar los datos personales.

Seleccionar la nueva obra social o prepaga e indicar el motivo del cambio.

Confirmar la gestión, que quedará activa para el titular y, en caso de corresponder, también para sus familiares.

Qué obras sociales ofrece ARCA

El listado de entidades disponibles es extenso e incluye obras sociales de distintos sectores. Entre ellas figuran la Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa, la Obra Social de Profesionales del Turf, la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica, la Obra Social de Trabajadores de la Carne y Afines, la Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos, además de mutuales y sindicatos de diferentes ramas.

Sin embargo, la lista completa puede ofrecer más y más variables dependiendo el rubro en el cual nos desempeñemos. Independientemente de esto último, uno puede elegir la que esté a su alcance económico y monetario ya que deberá abonarla mes a mes.