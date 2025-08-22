Una petrolera mendocina cambia de manos y un ex YPF se hará cargo

Petrolera Aconcagua, una empresa nacida en Mendoza, dio un paso clave para tener nuevo dueño. Hoy se confirmó que superó el 90% de adhesión a la reestructuración de su deuda y la empresa Tango Energy se hará cargo de la gestión, tal como se había anunciado .

El nuevo controlante es Tango Energy, que es liderada por Pablo Iuliano, ex CEO de YPF . El nuevo "dueño" de Aconcagua está vinculado con Vista Energy, una de las empresas con las que Aconcagua tenía compromisos incumplidos por la adquisición de áreas petroleras en Río Negro.

" Petrolera Aconcagua Energía S.A. informa que, habiéndose alcanzado la satisfactoria reestructuración de su deuda financiera, se ha cumplido una de las condiciones previstas en el acuerdo de inversión oportunamente informado, encontrándose la Sociedad trabajando con Tango Energy S.A.U. en la formalización del cierre del referido acuerdo", informaron desde la empresa a la Bolsa de Comercio y a la Comisión Nacional de Valores. Antes habían descripto el alcance de las obligaciones negociables que se emitieron para reemplazar los bonos que entraron en default. El canje de deuda alcanzó a un 96,4% de acuerdo. El requisito que Tango era que hubiera un piso del 90%.

Aconcagua había entrado en un declive complejo al incumplir el pago de obligaciones, es decir al entrar en default. Tango presentó una oferta de rescate que estaba condicionado a la reestructuración de su deuda, entre otras condiciones. Con ese paso dado, el nuevo controlante prometió inyectar recursos y ejecutar un plan de reestructuración operativa.

Los problemas para Aconcagua se agravaron porque no pudo refinanciar su deuda. La empresa se expandió, pero no consiguió la espalda económica y financiera para hacer frente a sus obligaciones. Había adquirido áreas de la empresa Vista, ubicadas en Río Negro. Como parte del plan, tenía comprometido el 60% del petróleo extraído, por lo que el margen era bajo, y se agregó la baja en el precio de ese recurso y los problemas para conseguir financiamiento. Por eso este año dejó de pagar la deuda y entró en crisis.

La deuda de Aconcagua rondaba los 400 millones de dólares, que ahora fue refinanciada a través de distintas obligaciones negociables. El futuro CEO de la empresa, Pablo Iuliano, conoce Mendoza porque fue uno de los gestores del acuerdo entre YPF y el Estado local para ejecutar el plan de inversiones en la lengua mendocina de Vaca Muerta. Según había adelantado, una vez que se haga cargo de Aconcagua, se ejecutará un plan intensivo, con "un nuevo management, de comprobada experiencia en campos maduros y también en shale oil. "Tenemos diseñado un plan de mejora de performance y eficiencia listo para ejecutarse el día que tomemos posesión", había adelantado Iuliano ante los inversores.

La fecha clave es el 28 de agosto. Ese día se produciría el traspaso de manos, si se cumplen otras condiciones menores. "Sujeto al cumplimiento de las restratnes condiciones, lo que se estima sucederá el 28 de agosto, Tango Energy SAU procederá con su ingreso como accionista controlante", informaron.

La empresa no cambiaría de razón social y los socios fundadores, Diego Trabucco y Javier Basso, se quedarían con un porcentaje minoritario. En Mendoza Aconcagua tiene la concesión de las áreas Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado y Atuel Norte y Confluencia Sur. El año pasado le adjudicaron las áreas Payún Oeste, donde se comprometió a ejecutar inversiones convencionales y sondear la posibilidad de evaluar el potencial no convencional. Es una empresa integrada con un sector de generación de energía y servicios.