Momento complicado hacia octubre: las claves para entender la incertidumbre económica y la crisis de tasas
¿Por qué los plazos fijos pagan tasas de hasta 54%? La incertidumbre preelectoral y la volatilidad analizadas por un experto.
El economista Camilo Tiscornia afirmó en MDZ Radio que la incertidumbre preelectoral, el rescate de las Leliq —que provocaron una "volatilidad brutal" en las tasas de interés— y el alto costo de la deuda marcan la economía. En una aparente calma con dólar estable pero tasas volátiles, el rumbo dependerá de los acontecimientos políticos.
Al describir la situación actual, Tiscornia señaló: “Estamos atravesando un momento bastante complicado donde se juntan varias cosas”. En primer lugar, identificó “el contexto de incertidumbre propio de las elecciones”, y aclaró: “Siempre antes de las elecciones en la Argentina es complicado y estas elecciones son particularmente importantes por más que sean elecciones de medio término”.
El origen de la volatilidad financiera
El eje del problema, según el analista, se remonta a una medida reciente del Banco Central. “El otro tema crítico es que el día 10 de julio el Banco Central tuvo que encarar el rescate de unos instrumentos que se llaman Leliq (…), y esto implicó que el Banco Central tuvo que volcar 15 billones de pesos al sistema económico”. Esa liquidez no demandada “es lo que viene provocando una serie de problemas justamente en las tasas de interés que ahora están altas (…) y lo más característico (…) es que ha habido una volatilidad brutal”.
Tiscornia explicó que las altas tasas son una herramienta para absorber ese exceso de pesos, pero advirtió sobre sus consecuencias: “Estas tasas de interés tan altas son dañinas para la actividad económica”. Aunque el Gobierno ha tomado medidas para “ir normalizando la situación”, el economista fue claro: “Evidentemente esto no es algo que va a ser instantáneo (…) procesar eso no es sencillo”.
El lastre de la deuda y la incógnita electoral
Más allá de la coyuntura, Tiscornia se refirió a un problema estructural: los vencimientos de deuda. “El gobierno argentino (…) ha tenido que ir cancelando estos vencimientos en efectivo, en dólares, y esto es costoso”. Este factor, según detalló, “ha ido en contra de un objetivo muy deseable, que es aumentar las reservas en el Banco Central”. Ilustró la magnitud del problema: “En enero y en julio (…) el gobierno tuvo que pagar más o menos 4.500 millones de dólares al contado”.
Frente a este escenario, el analista concedió un papel crucial a los comicios de octubre. Consultado sobre si un resultado electoral favorable para el oficialismo despejaría la incertidumbre económica, fue contundente: “Sin duda que sería un factor muy importante, sí, sin duda”.
Argumentó que la victoria de Javier Milei fue “un evento bastante extraño, bastante sorpresivo” en el panorama político de las últimas dos décadas, y que sus políticas “han generado mucha expectativa”. Por ello, para un inversor, las elecciones serán “ir a ver pruebas de si la sociedad está de acuerdo en este rumbo (…) o existe la posibilidad de una vuelta atrás”. Y concluyó: “La posibilidad de la vuelta atrás ya pasó en 2019 y las consecuencias fueron muy malas (…). Las elecciones tienen un peso muy importante para esta cuestión económica también”.