Momento complicado hacia octubre: las claves para entender la incertidumbre económica y la crisis de tasas

Alertan que las altas tasas son "dañinas" y que el resultado de los comicios es clave para despejar la "incertidumbre" de los inversores.

El economista Camilo Tiscornia afirmó en MDZ Radio que la incertidumbre preelectoral, el rescate de las Leliq —que provocaron una "volatilidad brutal" en las tasas de interés— y el alto costo de la deuda marcan la economía. En una aparente calma con dólar estable pero tasas volátiles, el rumbo dependerá de los acontecimientos políticos.

Al describir la situación actual, Tiscornia señaló: "Estamos atravesando un momento bastante complicado donde se juntan varias cosas". En primer lugar, identificó "el contexto de incertidumbre propio de las elecciones", y aclaró: "Siempre antes de las elecciones en la Argentina es complicado y estas elecciones son particularmente importantes por más que sean elecciones de medio término".

El origen de la volatilidad financiera El eje del problema, según el analista, se remonta a una medida reciente del Banco Central. “El otro tema crítico es que el día 10 de julio el Banco Central tuvo que encarar el rescate de unos instrumentos que se llaman Leliq (…), y esto implicó que el Banco Central tuvo que volcar 15 billones de pesos al sistema económico”. Esa liquidez no demandada “es lo que viene provocando una serie de problemas justamente en las tasas de interés que ahora están altas (…) y lo más característico (…) es que ha habido una volatilidad brutal”.

Tiscornia explicó que las altas tasas son una herramienta para absorber ese exceso de pesos, pero advirtió sobre sus consecuencias: “Estas tasas de interés tan altas son dañinas para la actividad económica”. Aunque el Gobierno ha tomado medidas para “ir normalizando la situación”, el economista fue claro: “Evidentemente esto no es algo que va a ser instantáneo (…) procesar eso no es sencillo”.

El lastre de la deuda y la incógnita electoral Más allá de la coyuntura, Tiscornia se refirió a un problema estructural: los vencimientos de deuda. “El gobierno argentino (…) ha tenido que ir cancelando estos vencimientos en efectivo, en dólares, y esto es costoso”. Este factor, según detalló, “ha ido en contra de un objetivo muy deseable, que es aumentar las reservas en el Banco Central”. Ilustró la magnitud del problema: “En enero y en julio (…) el gobierno tuvo que pagar más o menos 4.500 millones de dólares al contado”.