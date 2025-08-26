La foto del agro: arrendatarios pymes ya explican el 70% de la producción de granos

El agro argentino está fundamentalmente sostenido por arrendatarios. Sólo las pequeñas unidades productivas de cereales son operadas por los propietarios de la tierra.

La actividad agrícola en la Argentina está sostenida por los pequeños agricultores. Aunque son las grandes empresas las que monopolizan la exportación y son los propietarios de la tierra, el 70% de la producción de cereales en el país es realizada por arrendatarios.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) realizado por Bruno Ferrari, Emilce Terré y Julio Calzada en base a datos de la Secretaría de Agricultura (SAGyP), durante el ciclo 2023/24 el 69,3% del área de trigo, 69,9% del maíz y 70,7% de la soja se trabajó bajo el esquema de arrendamiento y no de forma directa por parte de los propietarios.

El dato es compatible con el tamaño de las empresas que desarrollan la actividad. El informe señala que el 67% de los productores de trigo produce menos de 100 hectáreas, mientras que en soja y maíz dicho guarismo se ubica en 54 y 60%, respectivamente.

La cantidad total de productores que desarrollan los principales cultivos son 45.914 para el caso del maíz, 58.081 para la soja y 33.829 para el trigo, según datos del SISA para la campaña 2023/24. Aunque se aclara que no se puede realizar una la suma simple de los productores de cada cultivo debido a la práctica de hacer doble cultivo.

Los grandes propietarios no operan las unidades productivas Respecto a la distribución del área que se siembra de trigo, soja y maíz según la escala productiva, la mayor proporción tiende a realizarse en empresas que gestionan entre 800 y 3.000 hectáreas. Aunque mientras que para soja y maíz casi la mitad de la superficie agrícola se siembra en unidades productivas que gestionan más de 800 hectáreas, en el caso del trigo este segmento produce sólo el 29% del total.