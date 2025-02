Todo sobre la crisis empresarial en el agro y sector lácteo: los Grobo, Red Surcos y Sancor

La crisis en los sectores agropecuario y lácteo se ha profundizado. son empresas con más de 40 años de trayectoria que ya no tienen la capacidad de pagar sus deudas en dólares, como es el caso del Grupo Los Grobo Agropecuaria y Red Surcos, que se han presentado a concurso de acreedores.

Se incluye en este grupo el gigante de lácteos Sancor, que acumula una deuda de U$D 400 millones y anunció despidos masivos. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Carlos Burgueño brindó su análisis de la magra situación en MDZ Radio

Grupo Los Grobo

Los Grobo, uno de los nombres más destacados de la agricultura en Argentina, se encuentra hace tiempo en una situación financiera crítica. "Hay que recordar que la familia Grobocopatel ahora es propietaria de tan solo el 10% de la empresa, el resto está en manos del fondo de inversión Victoria Capital Partners, un grupo con sede en Brasil pero capitales ingleses", destacó el economista.

Gustavo Grobocopatel. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Según contó, el problema comenzó en 2023, cuando este grupo apostó fuertemente a un tipo de cambio elevado, especulando con un dólar que se dispararía en los meses siguientes. "Es un desmanejo económico importante. Se la jugaron a que esto no funcionaba", comentó. La estrategia, basada principalmente en stocks de agroquímicos, semillas e insumos, no funcionó como se esperaba. Y se generó una gran deuda.

"Esas deudas no fueron pagadas y la situación sigue así desde diciembre. Y ahora fueron a concurso. A mí me parece rarísimo. Esto quiere decir que este fondo de inversión no tiene muchas ganas de pelearla, por lo que seguramente se trata de un negocio financiero", argumentó

Red Surcos

El economista indicó que, en este caso, sí que hay un problema financiero grave. Y es importante porque hay grandes productores involucrados. "El problema es básicamente el mismo que el de Los Grobo. Tiene que ver también con el precio de la soja y el endeudamiento", explicó. De todas formas el economista dijo que "creo que hay una negociación en marcha... y no hay un problema cruzado con el nivel de endeudamiento para hacer que el negocio cierre".

Sancor

"Sancor puede desaparecer", adelantó Burgueño. Luego explicó que la crisis de la empresa existe desde los 90, y se ha profundizado porque "tiene un modelo de negocio que ya se agotó. No se adaptó la forma de producir y la empresa se quedó en el tiempo".

Además, hay un importante factor que influye en la situación de Sancor: "Es el sindicato de los lecheros Atilra. Yo creo que si cierra Sancor, parte del problema es por esta organización. Es un sindicato irreductible, no entiende de crisis. Está muy radicalizado, sin importar la época ni el momento. Este claramente es un caso de cómo un sindicato puede provocar la crisis de una gran empresa, aunque no es todo culpa de Atilra", matizó.

Burgueño concluyó diciendo que noticias como esta no van a faltar durante el año. Esto en todos los sectores: "Nissan y MErcedes Benz se van, por ejemplo", concluyó.