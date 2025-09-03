Una marca uruguaya con bajos precios abrirá dos tiendas gigantes en Mendoza

La marca uruguaya Indian , reconocida por su propuesta de moda y productos para el hogar, anunció su desembarco en Mendoza como parte de un ambicioso plan de crecimiento en Argentina. En total, la compañía proyecta abrir diez tiendas en distintas provincias, de los cuales dos estarán en la provincia. En dónde se ubicarán sus locales.

Conocida por su fuerte presencia en ciudades turísticas como Punta del Este y Colonia, Indian se ha ganado un lugar en el mercado regional gracias a su equilibrio entre precio accesible y buena calidad.

Entre sus artículos se encuentran remeras desde $4.900, jeans a $9.900 y camperas que rondan los $19.900 y es por eso que muchos la comparan con la gigante "H&M" que llega a países como Chile con ropa de gran calidad y a un muy buen precio, con valores similares.

La cadena ingresó al mercado argentino a fines de 2024 con locales en Florida y Tucumán , en la Ciudad de Buenos Aires, y más tarde sumó una sucursal en Córdoba capital. Pronto inaugurará su tienda “Indian Market” en la tradicional esquina de Florida y Perón, un espacio histórico que alguna vez ocupó Gath & Chaves y, hasta hace pocos años, Falabella.

El plan de expansión incluye además la apertura de nueve locales adicionales antes de fin de año en Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata y Rosario, además de las dos sucursales previstas en Mendoza. La firma también opera un e-commerce con envíos a todo el país.

Según indicaron fuentes de la compañía, uno de los locales podría estar ubicado en el centro comercial Palmares Open Mall.

palmares ofertas liquidacion (4).JPG Los exteriores de Palmares. La marca uruguaya podría abrir sus tiendas en dicho centro comercial. Foto de archivo. ALF PONCE / MDZ

Al estilo de referentes del fast fashion como H&M o Zara, Indian renueva sus colecciones de manera semanal, lo que asegura un flujo constante de novedades y fomenta la demanda entre sus clientes.

La oferta es variada: ropa para mujer, hombre y niños, junto con calzado, lencería, accesorios y una línea completa de artículos para el hogar.

Fundada en 1955 en Montevideo, Indian pertenece al grupo Chic Parisien y se ha consolidado como la principal cadena de moda de Uruguay. Aunque no cuenta con fábricas propias, trabaja con proveedores internacionales, principalmente del sudeste asiático.

Actualmente, la empresa posee más de 50 locales en Uruguay, Paraguay y Argentina y da empleo a 1.200 personas, de las cuales un 82 % son mujeres.