GDN ofreció US$1000 millones para quedarse con Carrefour Argentina

El grupo GDN , conducido por Francisco de Narváez , presentó una oferta final cercana a los 1000 millones de dólares para adquirir la operación de Carrefour en la Argentina.

La propuesta fue remitida casi sobre el límite establecido por el Deutsche Bank para recibir las ofertas vinculantes. No obstante, desde el punto de vista técnico, no se trató de una oferta vinculante estricta, sino de una propuesta final condicionada a los ajustes que puedan surgir de la auditoría y del cierre del balance de la empresa.

Con esta presentación, la decisión queda ahora en manos de la casa matriz de Carrefour en París, que deberá evaluar si acepta el planteo de GDN o si continúa avanzando en negociaciones con los otros dos aspirantes que llegaron al tramo final del proceso: Coto y el fondo Klaff Realty.

En el consorcio GDN, De Narváez controla el 60 por ciento de las acciones, mientras que el 40 por ciento restante corresponde al fondo L Catterton con quien comparte el negocio de indumentaria en Rapsodia, Baby Cottons y Caro Cuore.

El grupo ya había concretado en 2020 la compra de la operación local de Walmart, hoy conocida como Changomás. De avanzar con la adquisición, la estrategia sería preservar la marca Carrefour mediante un esquema de licencia o franquicia.

De acuerdo con lo publicado por La Nación, fuentes próximas a la transacción señalan que, si no aparecen imprevistos, el acuerdo podría rubricarse antes de que termine el año, aunque el cierre legal definitivo se proyecta recién para 2026.

Entre los elementos que juegan a favor de GDN se destacan que ya cuenta con un equipo de gestión en funciones —liderado por Guillermo Calcagno, ex ejecutivo de Coto, incorporado hace seis meses— y que la operación no generaría objeciones significativas por parte de Defensa de la Competencia, debido a la baja presencia de Changomás en el AMBA y a la limitada superposición con Carrefour en varias ciudades del interior.