La llegada de una tienda oficial de la NBA ilusiona a Mendoza: dónde estará ubicada

Un video publicado por NBA Store Argentina, junto con búsquedas laborales y otros indicios, anticipa la apertura de una tienda oficial en Mendoza.

La provincia sería el próximo destino de la expansión de NBA Store Argentina tras la apertura de su primer local en Buenos Aires.

La llegada de una tienda oficial de la NBA a Mendoza parece estar cada vez más cerca. Aunque todavía no existe un anuncio formal por parte de la marca, una serie de publicaciones realizadas durante las últimas semanas alimentan la expectativa de los fanáticos del básquet, que podrían tener por primera vez un local exclusivo de la liga más importante del mundo en la provincia.

El principal indicio apareció en las redes sociales de NBA Store Argentina. La cuenta oficial publicó un video en el que mezcla imágenes de la liga, productos oficiales junto con imágenes representativas de Mendoza, como montañas y un racimo de uvas. La publicación estuvo acompañada por el mensaje: "Algo en este reel no es casualidad. Las pistas ya están ahí. ¿Las ves? ¿Qué llega a NBA Store Argentina?", mientras una barra de carga simula que un anuncio está por completarse.

Los indicios que anticipan el desembarco del gigante norteamericano NBA Store Argentina A ese anticipo se sumó otro dato que refuerza la posibilidad del desembarco. Desde hace casi un mes comenzaron a aparecer publicaciones laborales para incorporar vendedores, cajeros y repositores destinados a una nueva NBA Store en Mendoza, lo que abre la posibilidad de que la provincia pueda contar con este punto de venta.

Las búsquedas ya dejaron de recibir postulaciones, un detalle que muchos interpretan como una señal de que las vacantes ya fueron cubiertas y que el proyecto avanzó hacia una nueva etapa. Si bien la empresa no confirmó oficialmente la apertura, el cierre de las convocatorias coincide con la campaña de expectativa iniciada por NBA Store Argentina.

Aunque todavía no hubo anuncio formal, todo indica que Mendoza tendrá una tienda oficial de la NBA. MDZ La ubicación también parece empezar a despejarse. Según pudo saber MDZ, en el galpón de la cadena Dash ubicado en Dorrego, Guaymallén, actualmente se realizan trabajos de acondicionamiento para recibir el nuevo local de NBA Store. Aunque la empresa todavía no confirmó la dirección de manera oficial, todo indica que ese espacio será el elegido para el desembarco de la marca en Mendoza.