La llegada de una tienda oficial de la NBA ilusiona a Mendoza: dónde estará ubicada
Un video publicado por NBA Store Argentina, junto con búsquedas laborales y otros indicios, anticipa la apertura de una tienda oficial en Mendoza.
La llegada de una tienda oficial de la NBA a Mendoza parece estar cada vez más cerca. Aunque todavía no existe un anuncio formal por parte de la marca, una serie de publicaciones realizadas durante las últimas semanas alimentan la expectativa de los fanáticos del básquet, que podrían tener por primera vez un local exclusivo de la liga más importante del mundo en la provincia.
El principal indicio apareció en las redes sociales de NBA Store Argentina. La cuenta oficial publicó un video en el que mezcla imágenes de la liga, productos oficiales junto con imágenes representativas de Mendoza, como montañas y un racimo de uvas. La publicación estuvo acompañada por el mensaje: "Algo en este reel no es casualidad. Las pistas ya están ahí. ¿Las ves? ¿Qué llega a NBA Store Argentina?", mientras una barra de carga simula que un anuncio está por completarse.
Los indicios que anticipan el desembarco del gigante norteamericano
A ese anticipo se sumó otro dato que refuerza la posibilidad del desembarco. Desde hace casi un mes comenzaron a aparecer publicaciones laborales para incorporar vendedores, cajeros y repositores destinados a una nueva NBA Store en Mendoza, lo que abre la posibilidad de que la provincia pueda contar con este punto de venta.
Las búsquedas ya dejaron de recibir postulaciones, un detalle que muchos interpretan como una señal de que las vacantes ya fueron cubiertas y que el proyecto avanzó hacia una nueva etapa. Si bien la empresa no confirmó oficialmente la apertura, el cierre de las convocatorias coincide con la campaña de expectativa iniciada por NBA Store Argentina.
La ubicación también parece empezar a despejarse. Según pudo saber MDZ, en el galpón de la cadena Dash ubicado en Dorrego, Guaymallén, actualmente se realizan trabajos de acondicionamiento para recibir el nuevo local de NBA Store. Aunque la empresa todavía no confirmó la dirección de manera oficial, todo indica que ese espacio será el elegido para el desembarco de la marca en Mendoza.
La posibilidad no resulta casual. Ese mismo establecimiento ya funciona como punto oficial de retiro de compras realizadas a través de la tienda online de NBA Store Argentina, por lo que el lugar ya forma parte de la estructura logística de la marca en la provincia. Sumado al video publicado en redes sociales, las búsquedas laborales ya finalizadas y los movimientos en el predio, las señales apuntan a que el anuncio oficial estaría cada vez más cerca.
La sucursal de Buenos Aires como faro
El primer local en Argentina fue mucho más que una tienda deportiva. Además de reunir toda la línea oficial de indumentaria y merchandising de franquicias como Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Boston Celtics y Chicago Bulls, incorporó pantallas temáticas, una cancha para probar zapatillas y un NBA Café, convirtiéndose en una experiencia inmersiva para los fanáticos.
Por ahora no se sabe si la futura sucursal mendocina replicará ese formato completo o si tendrá un concepto adaptado. Tampoco fue confirmada la fecha de apertura. Sin embargo, la combinación entre el video oficial, las búsquedas laborales, el avance del proceso de contratación y lo que se deja ver en el local deportivo de Dorrego hace pensar que el anuncio podría concretarse en las próximas semanas.
De confirmarse, Mendoza se convertiría en la primera provincia del interior del país en contar con una tienda oficial exclusiva de la NBA, un desembarco que promete convertirse en uno de los movimientos comerciales más importantes del año para el mercado deportivo y una noticia largamente esperada por miles de fanáticos del básquet.