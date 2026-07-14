Cuenta DNI lanzó un beneficio especial de hasta $30.000: hasta cuándo hay tiempo

Cuenta DNI mantiene durante julio una promoción especial que permite recuperar el 100% del dinero gastado, con un tope de reintegro de $30.000. Quienes hayan recibido la propuesta deben completar acciones antes del miércoles 15 de julio para acceder al beneficio .

La iniciativa está destinada exclusivamente a clientes seleccionados por Banco Provincia. Por ese motivo, la promoción no aparece disponible para todos los usuarios y es necesario revisar las notificaciones o beneficios habilitados dentro de la aplicación.

Según las condiciones informadas, los clientes alcanzados deben cumplir las consignas indicadas antes de la fecha límite. Entre las operaciones habilitadas se encuentran el pago de servicios sin monto mínimo, las compras mediante QR o Clave DNI por al menos $10.000 y las recargas de celular desde $5.000.

También se contemplan la compra o venta de un mínimo de 10 dólares, la constitución de un plazo fijo desde $50.000 o USD 1.000 y el envío de dinero por un monto igual o superior a $25.000.

Los usuarios alcanzados por la promoción de Cuenta DNI tienen hasta el 15 de julio para completar las consignas indicadas.

Una vez completados los requisitos, la promoción de Cuenta DNI quedará habilitada entre el 18 y el 31 de julio. Durante ese período, las compras deberán pagarse con dinero disponible en la cuenta mediante QR o Clave DNI .

El reintegro cubrirá el 100% del valor de las operaciones hasta alcanzar un límite unificado de $30.000. De esta manera, un usuario que realice compras por ese monto podrá recuperar la totalidad del dinero, siempre que respete las condiciones establecidas.

Banco Provincia indicó que las devoluciones se acreditarán en la cuenta vinculada a la aplicación dentro de los 10 días hábiles posteriores a cada compra.

La promoción no incluye pagos realizados mediante transferencias ni operaciones abonadas con tarjetas de crédito o débito. Tampoco es acumulable con otros descuentos vigentes y quedan excluidos los clientes que registren atrasos en sus obligaciones con la entidad.