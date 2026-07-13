Banco Nación y MODO: importantes reintegros en supermercados, nafta y gastronomía

El calendario de descuentos vuelve a convertirse en una herramienta para ordenar los gastos de la semana. Entre el lunes 13 y el domingo 19 de julio de 2026, los clientes del Banco Nación pueden combinar reintegros y cuotas en alimentos, combustible, gastronomía, salud y compras para el hogar.

La puerta de entrada es BNA+ con MODO: las promociones más importantes exigen escanear el código QR y elegir una tarjeta Visa o Mastercard del banco vinculada a la billetera. En muchos casos, pagar con saldo en cuenta o desde otra aplicación deja la operación fuera del beneficio. Tampoco todos los límites se calculan de la misma manera: algunos son por compra, otros por mes y varios toman al CUIT como referencia. Por eso conviene revisar el medio de pago, el comercio adherido, el monto mínimo y el tope antes de pasar por caja.

El miércoles continúa como la jornada central para supermercados y mayoristas, con un ahorro de hasta 30% en comercios adheridos. La grilla incluye cadenas y marcas de distintos puntos del país, aunque la disponibilidad depende de cada sucursal. A esa propuesta se suman acuerdos específicos. Durante julio, Supermercados Día ofrece los viernes y sábados un 20% de reintegro, con compra mínima de $35.000 y tope mensual de $25.000, más un 10% adicional al pagar mediante BNA+ MODO, con otro límite de $5.000.

Mayorista Nini, en tanto, mantiene los jueves un 20% y un máximo de devolución de $20.000 por cliente al mes. Para jubilados y pensionados de Anses que cobran en el BNA, hay además un 5% acumulable de lunes a viernes, con un tope mensual de $20.000 en cadenas adheridas.

Los viernes también concentran uno de los beneficios más fáciles de incorporar a la rutina : 20% de reintegro en estaciones YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con un máximo de $10.000 por cliente al mes.

La promoción figura vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Para quienes comen o hacen una parada durante un viaje, Ruta Gourmet ofrece 20% todos los días, con un tope de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales por tarjeta. El beneficio también se extiende hasta fines de agosto y alcanza a las marcas adheridas publicadas por el banco.

Salud, librerías y compras en cuotas

En salud y servicios personales, el calendario requiere atención porque cada rubro tiene su día. Las veterinarias y pet shops adheridos aplican los martes un 10% y hasta tres cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Las ópticas hacen lo propio los jueves, con el mismo porcentaje y financiación. Ambas propuestas están publicadas con vigencia hasta el 31 de agosto. Los jubilados que perciben sus haberes en el BNA también cuentan los lunes con 10% en farmacias, hasta tres cuotas y un límite mensual de $10.000. Los sábados, Cúspide ofrece 10% y hasta tres cuotas, con un máximo de $10.000 por compra y vigencia hasta el 30 de septiembre.

La financiación completa el esquema. Distintos comercios de indumentaria mantienen tres o seis cuotas sin interés, mientras que la campaña “Comprá en grande” reúne opciones de hasta 20 pagos sin recargo en tecnología, rodados, construcción y hogar. En Tienda BNA+, el número de cuotas puede variar según la categoría de cuenta y la tarjeta del cliente.

Como las fechas y marcas no son idénticas, la mejor estrategia es consultar la promoción dentro de BNA+ o en Semana Nación inmediatamente antes de comprar. Los reintegros pueden acreditarse hasta 30 días después y los topes pueden ser semanales, mensuales, por compra o por cliente: una diferencia pequeña en las condiciones puede cambiar por completo el ahorro final.