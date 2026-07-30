Autos 0 km con descuentos de hasta $12 millones: qué marcas lanzaron ofertas

En medio de la ola de aumentos, muchas automotrices lanzaron descuentos y promociones clave para impulsar las ventas de los autos 0 km . Según la marca y el modelo, las rebajas llegan hasta los $12 millones e incluyen congelamientos de precios.

Renault es una de las marcas con las rebajas más importantes. El Kardian tiene descuentos de hasta $2.000.000, mientras que el Arkana ofrece bonificaciones de hasta $5.000.000. En tanto, el Koleos Techno alcanza una rebaja de hasta $12.000.000 respecto de su precio de lista.

Una de las medidas más jugosas para incentivar la compra de autos 0 km es la de Honda, que congeló los precios de todos sus modelos.

Honda también ajustó su política comercial. El Civic Advanced Hybrid se comercializa a un valor promocional de u$s49.900, mientras que las versiones convencional e híbrida de la CR-V tienen descuentos cercanos a los u$s5.000.

Por su parte, Citroën aplicó rebajas en modelos como el C3, Basalt y Aircross, con descuentos que, en algunos casos, superan los $7.000.000.

Otra de las marcas que se sumó a las promociones fue Forthing, que redujo en u$s2.000 el precio de toda su gama, incluidos los modelos T5 EVO, T5 HEV y U-Tour.

Por qué las automotrices lanzaron estas promociones

Durante julio, varias automotrices optaron por congelar los precios de algunos modelos y ofrecer descuentos en otros para sostener las ventas.

El cambio de estrategia llegó después de un primer semestre con menor actividad. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y junio se patentaron 294.181 vehículos 0 km, un 9,9% menos que en el mismo período de 2025.

Además de la baja en los patentamientos, las concesionarias enfrentan un mayor nivel de stock y una demanda más cautelosa. Muchos compradores esperan mejores condiciones de financiamiento o nuevas promociones antes de tomar la decisión de comprar.

Qué espera el sector para el segundo semestre

Las terminales y concesionarias confían en que los descuentos, junto con una mejora en el acceso al crédito, ayuden a recuperar el ritmo de ventas durante la segunda mitad del año.

Mientras tanto, las promociones buscan darle impulso a un mercado que, tras un comienzo de año más flojo que el de 2025, intenta recuperar dinamismo.