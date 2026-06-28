Mauricio Macri celebró la designación de Santilli como jefe de Gabinete

El expresidente publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar su apoyo a quien hasta el momento se desempeña como ministro del Interior.

Este domingo, tras una reunión en la Quinta de Olivos, se hizo oficial que Diego Santilli se convertirá en nuevo jefe de Gabinete de la Nación en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció al cargo el sábado tras verse envuelto en una serie de acusaciones que ponen en tela de juicio el origen de su patrimonio.

Si bien Santilli ya fue anunciado por el propio Javier Milei, ocupará de manera formal su nuevo rol a partir de este martes, una vez que se lleve adelante la jura.

El mensaje de Mauricio Macri Una de las primeras personas en reaccionar al nombramiento fue el expresidente Mauricio Macri. Cabe recordar que el flamante jefe de Gabinete supo formar parte del PRO. A través de un posteo en sus redes oficiales, el exmandatario aseguró que durante la jornada de este domingo mantuvo diálogo con quien hasta ahora ministro del Interior. "Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete", expresó.

En su posteo, Macri expuso que "celebro esa decisión", y aseguró que confía "en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible".

Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 28, 2026 La llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete El Gobierno confirmó el desembarco del nuevo jefe de ministros. Tras recibir un llamado formal este domingo, el actual ministro del Interior, Diego Santilli, asistió a una reunión clave con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Este encuentro representó el paso fundamental antes de que jure y tome las riendas de la Jefatura de Gabinete.