Débora Plager conmovió a todos al revelar el proyecto secreto que le preparaban a Ernestina Pais

La periodista abrió su corazón en A la Barbarossa y dio detalles de lo que estaban armando para la conductora.

La muerte de Ernestina Pais continúa generando conmoción entre sus seres queridos y colegas. En medio del profundo dolor por el fallecimiento de la periodista Débora Plager compartió un emotivo testimonio en el que recordó a su amiga y habló de cómo recibió la noticia del fatal accidente ocurrido en San Isidro, cuando una formación del Tren de la Costa embistió el auto en el que viajaba.

Durante una entrevista en A la Barbarossa, Plager reveló que, poco antes de la tragedia, un grupo de amigos estaba organizando un regalo muy especial para el próximo cumpleaños de Ernestina. "Para el cumpleaños le estaban preparando una sorpresa y nos pidieron a los amigos que escribamos algo que quisiéramos y recopiláramos fotos. No sé si a Ernestina se lo llegaron a dar, por eso tenía escrito un mensaje personal en privado para ella", recordó la periodista.

Débora Plager y Pais eran muy amigas. Instagram Deboraplager. Al referirse a las primeras horas posteriores al accidente, la comunicadora reconoció cuál fue su reacción inicial al enterarse de lo sucedido: "Ernestina conocía a la perfección la zona, al principio cuando me enteré pensé que había sido una decisión extrema de Ernestina, pero no quiero decir que fuera la realidad".

Plager también recordó las dificultades que atravesó su amiga en los últimos años y mencionó los problemas de salud mental de los que la propia Ernestina había hablado públicamente. "Ella contó que tenía una enorme depresión y que las adicciones y el alcohol era para escapar de eso", aseguró la conductora.