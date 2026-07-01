Un empresario mendocino recordó su amistad con Stefano De Gregorio y lo expuso por completo: "Que se le vaya lo agrandado"

En entrevista con Renzo Occhionero, el exsaxofonista sacó los trapos al sol de una relación de amistad que tuvo su lado negativo. El detalle de un cómico recuerdo.

En medio de la quinta temporada del programa Fuera de lugar, el conductor Renzo Occhionero tuvo como invitado especial a Franco Fusari. Este joven es conocido en Mendoza por su pasado como músico y por su gran cantidad de actividades empresariales.

Una de sus experiencias laborales fue trabajar como guía de viaje en una reconocida empresa que vende paquetes a Disney para quinceañeras y fue ahí donde compartió tiempo con Stefano "Yeyo" De Gregorio. Estos dos jóvenes en suma con Agustín Sierra acompañaban a las cumpleañeras en un viaje inolvidable; sin embargo, puertas adentro de las habitaciones no todo era magia.

Cómo era Yeyo De Gregorio Fusari habló al respecto en su última entrevista brindada a Occhionero, quien le consultó: "¿Has viajado con algún famoso olvidable, que vos digas: che este es un boludo?". Sin pensarlo dos veces, el empresario respondió: "Yeyo De Gregorio, el enano".

De Gregorio junto a Fusari. Instagram @francofusari Aunque toda la conversación con el conductor de Brava fue con aire distendido y toda la buena onda, Fusari logró sacar los trapitos al sol y aclarar rumores que muchas veces se dijeron respecto al actor de Cris Morena.

"Yo lo quiero, pero era muy polémico porque era muy como el porteño que esta al 1000% pasado de rosca con ser así agrandado", comentó Fusari con mucha mímica intentando darle gracia a lo que el tiene como recuerdo de su buena amistad con De Gregorio.