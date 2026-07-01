El dramático relato de una amiga de Ernestina Pais tras su muerte: "Una decisión extrema"

La muerte de Ernestina Pais continúa generando conmoción en el mundo del espectáculo y el periodismo. En las últimas horas, una de sus amigas más cercanas, la periodista Débora Plager , compartió un duro testimonio en el que recordó los últimos tiempos de la conductora y confesó cuál fue el primer pensamiento que tuvo al enterarse del trágico episodio.

Pais falleció luego de que el automóvil en el que circulaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en la zona del bajo de San Isidro, un hecho que generó una profunda repercusión en el ambiente artístico y televisivo.

Durante una entrevista televisiva, Plager reconoció que la noticia la impactó de tal manera que inicialmente llegó a imaginar otro escenario para explicar la tragedia.

"Ernestina conocía perfectamente esa zona y, cuando me enteré, pensé que podía haber sido una decisión extrema de ella ", expresó la periodista, aunque inmediatamente aclaró que se trató únicamente de una impresión personal y que no existe ningún elemento que permita sostener esa hipótesis.

Sus declaraciones reflejaron el desconcierto y el dolor de quienes compartieron años de amistad y trabajo con la exconductora de Caiga Quien Caiga, más conocido por sus siglas como CQC.

La lucha silenciosa de Ernestina Pais

En su relato, Plager recordó que Ernestina había hablado públicamente sobre las dificultades que atravesó durante distintos momentos de su vida.

La periodista señaló que su amiga había reconocido padecer una profunda depresión y que las adicciones y el consumo de alcohol formaban parte de una búsqueda desesperada por escapar de ese sufrimiento emocional.

Las declaraciones volvieron a poner sobre la mesa una problemática que la propia conductora había abordado en diversas oportunidades, siempre desde la sinceridad y la intención de ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

La sorpresa que le organizaban

Entre los recuerdos más emotivos, Plager contó que amigos y familiares estaban organizando una sorpresa para el próximo cumpleaños de Ernestina. La iniciativa incluía mensajes personales, fotografías y anécdotas enviadas por personas cercanas para homenajearla y acompañarla en una fecha especial.

"No sé si llegó a recibirlo", lamentó la periodista, quien reveló que incluso tenía preparado un mensaje privado especialmente dedicado a su amiga. Visiblemente conmovida, Plager destacó la calidad humana de la conductora y la huella que dejó en cada uno de los espacios en los que trabajó.

"Por donde pasó dejó amor y amistades. Nunca fue una persona conflictiva y siempre logró unir a los equipos de trabajo", expresó.