La despedida del Indio Solari será el domingo: el Gobierno corre a contrarreloj para que sea en Tecnópolis
El mítico cantante argentino falleció este viernes a sus 77 años. Tenía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.
El mítico cantante argentino falleció este viernes a sus 77 años. Tenía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.
Carlos el "Indio" Solari murió este viernes a los 77 años. Fue el legendario líder y vocalista de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El emblemático cantante argentino tenía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017. Falleció en su domicilio de Parque Leloir, ubicado en Ituzaingó.
La familia de Carlos El Indio Solari informó a través de la cuenta oficial del cantante que la despedida será el próximo domingo para darle tiempo a la gente del interior para llegar al lugar donde se desarrollará el evento, el cual todavía no tiene lugar concreto.
A contrarreloj, desde el gobierno de Javier Milei intenta contactarse con la familia para que la despedida sea en Tecnópolis, luego de la negativa de la dirigencia de Racing para que se realizara en el Cilindro de Avellaneda.
El comunicado oficial de la familia Solari expresa que "finalmente, la despedida será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmamos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo es muy difícil".
June 6, 2026
Luego de que sonara fuerte el Cilindro de Avellaneda, y tras el contacto de la familia con dirigentes de Racing, desde el propio club descartaron que la despedida del Indio Solari sea el domingo en ese estadio.
Con esta información, y tras la propuesta del Gobierno nacional, el predio de Tecnópolis "toma" la delantera para lo que será el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Otro lugar que sonó fue el Único de La Plata, pero el estadio ubicado en la capital de la provincia de Buenos Aires se encuentra en obras y fue inmediatamente descartado.
Tras descartar la posibilidad de utilizar tanto el Congreso de la Nación como la Casa Rosada, el Gobierno nacional ofreció Tecnópolis como sede para realizar el velatorio de Carlos "Indio" Solari.
Según informó TN, funcionarios del Ejecutivo se contactaron con la familia del histórico músico para poner a disposición el predio de Villa Martelli con el objetivo de albergar una despedida multitudinaria. Sin embargo, hasta el momento no recibieron una respuesta formal.
"El predio está disponible", aseguró a TN el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien destacó la capacidad operativa del espacio para eventos de gran convocatoria. "Se pudo cuando Tini hizo seis shows seguidos", señaló al ser consultado sobre la logística necesaria para organizar el homenaje.
El funcionario aclaró además que Tecnópolis es la alternativa que actualmente puede ofrecer el Gobierno nacional. "Si la familia quiere otro lugar, corre por su cuenta. Tecnópolis es el lugar que el Gobierno tiene para ofrecer", sostuvo.
No obstante, Cifelli dejó abierta la posibilidad de evaluar otras opciones en caso de que la familia así lo requiera, aunque admitió dificultades para avanzar en las conversaciones. "Se puede buscar alguna otra alternativa, pero no nos podemos comunicar con el abogado de la familia", afirmó.
Mientras continúan las especulaciones sobre dónde se realizará el velatorio público de Carlos "Indio" Solari, el portal Infobae informó que la familia del músico mantiene conversaciones con Racing Club para que el homenaje abierto a los fanáticos tenga lugar en el estadio de Avellaneda.
De acuerdo con información publicada por Infobae y basada en fuentes cercanas al artista y al Gobierno bonaerense, la intención es que durante el viernes y el sábado se lleve adelante una despedida de carácter privado, reservada para familiares y allegados. Posteriormente, el domingo se realizaría el homenaje público para que los seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota puedan darle el último adiós.
Pasadas las 18 horas, los médicos forenses revelaron que el Indio Solari sufrió un ACV no traumático. Por ese motivo, cayó a la pileta. Afortunadamente, el cantante no tragó agua, es decir, no se ahogó, ya que no encontraron agua en los pulmones.
Así arrancó la misa ricotera en Plaza de Mayo.
Así arrancó la misa ricotera en Plaza de Mayo.
Así arrancó la misa ricotera en Plaza de Mayo.
Así arrancó la misa ricotera en Plaza de Mayo.
Así arrancó la misa ricotera en Plaza de Mayo.
Lionel Messi le rindió homenaje al Indio Solari en sus redes sociales con una imagen del artista y la siguiente frase: “Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.”.
La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años provocó una profunda tristeza en el mundo de la música y también en el deporte. En las horas posteriores a conocerse la noticia, el periodista Hernán Castillo reveló un audio inédito que el histórico cantante había grabado para Lionel Messi en la antesala del Mundial 2026.
Según contó Castillo, Solari registró el mensaje con la intención de hacérselo llegar al capitán de la Selección argentina, aunque finalmente no se animó a enviarlo. El contenido se conoció públicamente este viernes y rápidamente emocionó a miles de fanáticos.
"Lionel, compatriota. Habla Indio, acá uno más que te quiere saludar, aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el Diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también", expresó el músico en el comienzo del audio.
A través de las redes oficiales del artista, su familia comunicó que el sábado 6 de junio despedirán al Indio. Asimismo, descataron hacer la despedida en Parque Leloir.
"La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia", expresaron mediante Instagram.
El Gobierno nacional rechazó la posibilidad de hacer el velatorio a Carlos "Indio" Solari en el Congreso, luego de hacer una evaluación de seguridad, consignaron fuentes oficiales a MDZ.
La noticia la confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mediante un posteo en X. "Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", informó.
Cientos de fanáticos de la emblemática banda Los Redondos de Ricota se congregaron este viernes en la Plaza de Mayo para rendir homenaje a Carlos “El Indio” Solari, quien falleció a los 77 años. Entre cantos, banderas y pancartas, los seguidores recordaron al músico, ícono del rock argentino, cuya influencia trascendió generaciones y convirtió sus canciones en himnos de la cultura popular.
Los incidentes se produjeron cuando un grupo de seguidores intentó comprar alcohol en un sector cercano a la Casa Rosada. Efectivos policiales intervinieron para impedir la situación, utilizando gases lacrimógenos para desalojar a los fanáticos de la zona. Los seguidores respondieron con insultos y forcejeos, generando momentos de tensión que, de todos modos, no derivaron en enfrentamientos mayores.
A las 15:45 comenzó el análisis forense en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N°39 de la localidad bonaerense, para determinar las causas de su muerte. Según trascendió, los resultados estarán al final de la tarde.
La expresidenta compartió una imagen del cantante en la red social X, acompañada por la frase "Vivir solo cuesta vida".
Lali Espósito fue una de las primeras figuras que se expresó en redes publicando una imagen del rostro del artista junto a la canción Todo un Palo. En un show pasado, la artista interpretó Vencedores Vencidos y él no dudó en compartilo en su cuenta de Instagram.
Andrés Ciro Martínez, histórico líder de Los Piojos y Los Persas, expresó su sentir en Instagram. "El Indio fue sin dudas uno de los más grandes poetas que dio el Rock nacional. Su poesía, repleta de frases inmortales, y a la vez compleja, llegó al corazón de la gente como pocas veces ocurre", escribió el cantante y agregó: "Formó uno de los dúos creativos más prolíficos de la historia y su obra sin duda nos acompañará por siempre".
Además, Nicki Nicole, Juanse, Fito Páez, Fabiana Cantilo y Ricardo Mollo expresaron su dolor tras la partida del músico.
La muerte del ídolo del rock nacional provocó conmoción en el mundo de la música. Desde temprano, sus fanáticos lamentaron la partida del Indio y, algunos de ellos fueron hasta su vivienda ubicada en Parque Leloir para despedirlo. Además, algunos ricoteros organizaron "misas" en honor a Solari.
Semilla Bucciarelli despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje en redes: "Lamento no haber podido despedirme y darte un abrazo".
Pasadas las 13:30, la Policía Científica trasladó el cuerpo de Carlos Solari a la morgue de Ituzaingó, donde se realizará la autopsia.
El diputado nacional Pablo Juliano presentó una nota ante las autoridades de la Cámara de Diputados para "se pueda dar el último adiós al Indio, en el Congreso, si así la familia lo decide". "Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad", expresó Juliano.
La cuenta de Instagram del cantante (@Indiosolarioficial) compartió un emotivo comunicado para despedirlo y brindar detalles sobre cómo serán su último adiós. "La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio- su cuerpo, su manifestación física- ya no está", dice la primera parte del texto.
Asimismo, adelantaron que próximamente se darán a conocer los detalles de un homenaje abierto para quienes deseen darle el último adiós. "Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también", indicaron en el posteo.
El comunicado oficial en la cuenta del Indio Solari.
Este viernes, su cuidadora encontró al célebre artista sin vida, cerca de las 8 de la mañana en su vivienda en Parque Leloir. Según trascendió, la mujer llegó al docimilio para iniciar su jornada laboral acompañando a Solari, y fue entonces cuando lo vio tirado en la zona del patio, a metros de su pileta.
Tras verlo en esa situación, llamó al equipo privado de emergencias médicas del Indio Solari. Los profesionales habrían notado que el músico sufrió un golpe en la cabeza. Luego, constataron su fallecimiento.
En 2019, en una de sus charlas con el periodista Marcelo Figueras para su autobiografía, Recuerdos que mienten un poco, el icónico cantante reveló el motivo por el cual se hizo hincha de Boca y no de River. Ademas, también reconoció que muchas personas quisieron hacerlo hincha de otro equipo, pero que no lo consiguieron: “De chico los vecinos me regalaban camisetas de fútbol, para que me hiciese de unos u otros. Yo usé siempre la de Boca. Por los colores, ante todo; la blanca con la banda roja nunca me tiró bola”, reconoció y aprovechó para tirarle un palito al Millonario.
"El fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular", se puede leer en el título del comunicado que publicó la Asociación de Fútbol Argentino tras la partida del cantante.
En el texto, la AFA reconoció que la obra de Carlos Solari "acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares".
"Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos", expresaron.
El comunicado oficial de la AFA.
Este viernes, Máximo Kirchner llegó a la casa del artista, ubicada en el barrio de Parque Leloir, en partido bonaerense de Ituzaingó. De acuerdo pudieron captar las cámaras de televisión que están en el lugar, el diputado nacional le insistió al personal policial que se encontraba resguardando la zona.
El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, se pronunció sobre la muerte del emblemático musico, que fue sumamente crítico de la gestión libertaria.
El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó el legado artístico del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, escribió.
Mientras continúa la conmoción por la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari en su residencia de Parque Leloir, los informes preliminares de las autoridades indicaron que el fallecimiento ocurrió por ahogamiento. Sin embargo, se aclaró que este episodio no fue accidental, sino una "cuestión fisiológica" derivada directamente del Parkinson que padecía el músico.
Según la información del parte policial difundida por el programa Desayuno Americano, la causa oficial del deceso se caratuló como muerte natural. El tipo de complicaciones que sufría Solari son propias del cuadro clínico avanzado de la enfermedad, lo que permitió a los médicos certificar el hecho como natural.
Miles de seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Indio Solari se autoconvocaron para realizar una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo. El encuentro está previsto para este viernes a las 18 y surgió de manera espontánea a través de las redes sociales, donde los fanáticos comenzaron a organizar una despedida colectiva para una de las figuras más influyentes del rock nacional.
La convocatoria busca homenajear al músico con banderas, canciones y el tradicional espíritu ricotero que acompañó durante décadas cada presentación de Los Redondos. La reunión se produce luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento, un hecho que generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre varias generaciones de seguidores que encontraron en sus letras una marca indeleble de la cultura popular argentina.
Skay Beilinson compartió una conmovedora carta en su cuenta de Instagram para despedir al Indio Solari e hizo un importante anuncio.
"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor", dice la primera parte del posteo del guitarrista.
En su última entrevista, el Indio Solari habló de la muerte, la poesía y el presente. Las frases que hoy cobran un significado especial.
"No sé cómo abarcar la muerte, es como una gloria que te excede", expresó durante la entrevista.
Mario Pergolini anunció la muerte del Indio Solari al aire, se mostró conmocionado y decidió tomar una importante medida.
Visiblemente afectado, el conductor interrumpió la programación para comunicar la noticia. "Falleció el Indio Solari. Reiteramos, falleció el Indio Solari, que en paz descanse", expresó al aire, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del histórico músico.
La casa donde habría muerto este viernes Carlos Alberto "Indio" Solari, ubicada en la calle General José Aguirre, Ituzaingó, recibió a efectivos policiales en las últimas horas. Según trascendió, desde la UFI 2 Ituzaingó apuntaron a una causa de muerte natural a raíz del Parkinson que padecía.
Por directivas de dicha UFI, patrulleros de la Policía Bonaerense se trasladaron a la residencia de Parque Leloir, de manera preventiva, ya que se espera la llegada de fanáticos del cantante. Sin embargo, se informó que "no esperan incidentes".