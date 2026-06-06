Miles de fanáticos esperan la confirmación para despedir al Indio Solari en la última misa ricotera

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La fortuna del Indio: el patrimonio que siempre eligió mantener en reserva

La muerte de Indio Solari volvió a poner en escena una de las facetas menos conocidas del histórico líder de Los Redondos: su patrimonio. Durante años, distintas estimaciones periodísticas ubicaron al músico entre los artistas más ricos de la Argentina, una condición que él siempre rechazó públicamente.

Según relevamientos difundidos por Forbes Argentina, Solari llegó a encabezar el ranking de los músicos argentinos con mayor fortuna, impulsado por el extraordinario éxito de sus recitales masivos y por el valor de un catálogo musical que continúa generando ingresos décadas después de su lanzamiento.

indio solari

Tras la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el artista mantuvo intacta su capacidad de convocatoria con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, protagonizando recitales que reunieron a cientos de miles de personas y facturaron millones de dólares solo en venta de entradas.

Aunque nunca confirmó las cifras que circularon sobre su patrimonio, el caso del Indio Solari quedó como una rareza dentro de la industria musical argentina: un artista que construyó una fortuna millonaria sin depender de la televisión, la radio o los grandes patrocinadores, apoyado casi exclusivamente en la fidelidad de su público y en la vigencia de su obra.

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