Revelaron detalles de las últimas horas de Luis Brandoni antes de su muerte: "Estaba toda la familia"

Luis Brandoni falleció a los 86 años y la noticia causó una enorme conmoción en el ambiente artístico, ya que se encontraba muy activo antes del accidente doméstico que derivó en la internación. El actor se encontraba actuando junto a Soledad Silveyra en la obra teatral ¿Quién es Quién?.

En el programa de Moria Casán recordaron al artista y Gustavo Méndez revelaron cómo fueron sus últimas horas en el Sanatorio Güemes antes de la muerte : "Anoche cuando me enteré le escribo a una fuente que es parte del entorno familiar de Luis Brandoni y me contaron que desde las nueve de la noche ya sabían que no pasaba la noche y pidieron por favor que no avisen a ningún medio".

Mercedes Ninci por su lado, comentó que "hablé con una señora que tiene a la hija internada en la habitación continuar y me contó que el fallecimiento fue a las 23:30 y que en ese momento, estaba toda la familia, los hijos y su señora ".

Luis Brandoni - Portada (1) Luis Brandoni falleció a los 86 años y dejó un enorme vacío. Captura de video TN

Luis Brandoni se encontraba internado luego de un accidente doméstico en su vivienda y su salud desmejoró con el correr de las horas. Finalmente, se confirmó que el deceso se produjo debido a un hematoma subdural tras el golpe en su cabeza.

Así será el último adiós a Luis Brandoni

El director teatral Carlos Rottemberg dio detalles de cómo será el último adiós: "Se está organizando ahora, en principio y si no hubiese cambios, la idea sería hacer un velatorio mañana (este lunes) desde las 12 del mediodía y las 12 de la noche, en la Legislatura", subrayó en declaraciones con TN.

El velatorio estará abierto al público y las personas se podrán acercar a la Legislatura porteña, ubicada en la Avenida Presidente Julio A. Roca 57, para darle un último adiós. Luis Brandoni fue un actor que marcó a generaciones y hay una enorme conmoción por su muerte.