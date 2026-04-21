"Hoy no": el tenso cruce de Ricardo Darín con una fan tras la muerte de Brandoni

Tras la partida del inolvidable Luis Brandoni , su gran amigo Ricardo Darín quedó en el ojo de la tormenta digital. Lo que comenzó como un sentido adiós al Beto terminó en un escándalo de idas y vueltas con una seguidora que no dio el brazo torcer.

Luis Brandoni y Ricardo Darín en La Odisea de los Giles.

Entre el luto, la presión de los fans y una "ubicada" con altura, el protagonista de Relatos Salvajes demostró por qué es el uno, incluso cuando el corazón no le da para más.

La primicia del fallecimiento de Brandoni dejó a Ricardo Darín en un estado de vulnerabilidad total. “Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto”, lanzó en sus redes, buscando un refugio para su pena. Sin embargo, el escándalo estalló cuando una usuaria llamada Sole le mangueó un saludo de cumpleaños número 45 en ese mismo posteo. La respuesta de Ricardo fue una cachetada de realidad: “Perdón Sole, hoy no. Un abrazo”.

ricardo-darin-1 El pedido de saludo de cumpleaños que no salió bien en X. Captura X

La contundencia del actor despertó una ola de críticas hacia la mujer, a quien tildaron de "desubicada" y "pesada" por no respetar el luto. Parecía que el tema terminaba ahí, con un Darín bloqueado emocionalmente por la partida de su amigo, pero la insistencia de la seguidora llevó la conversación a un terreno inesperado.

ricardo-darin-2 La seguidora que insistió por su saludo de cumpleaños a pesar del difícil momento que atravesaba el actor. Captura X

Pese al primer rechazo, la docente insistió apelando a los "anales de la historia" y su rol educador. Contra todo pronóstico, y demostrando una caballerosidad fuera de serie, el actor cedió pero marcando la cancha.

“Ok, pero lo hago con la prudencia que me sugiere el compromiso… Ahí va... le deseo lo mejor para seguir a cargo de la salud intelectual de sus alumnos. Abrazo suave”, disparó Darín, dejando en claro que no había lugar para festejos eufóricos.