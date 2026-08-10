Pity Álvarez en el banquillo: se paró frente al juez y le aseguró que hablará más adelante sobre el crimen
Tras años de idas y vueltas judiciales, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se sienta hoy en el banquillo de los acusados.
Tras años de idas y vueltas judiciales, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se sienta hoy en el banquillo de los acusados.
El juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez inició este lunes, pasadas las 11 horas, en la Ciudad de Buenos Aires. El reconocido músico deberá responder ante la Justicia por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, cometido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.
Durante la jornada inaugural se realizará la lectura formal de las acusaciones y la apertura del debate, en un proceso que contempla 11 audiencias y la declaración de unos 70 testigos a lo largo de los próximos dos meses.
Superada la discusión por la suspensión del debate y tras la lectura formal de las acusaciones, el proceso ingresa en su etapa probatoria crucial. El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Sandro Abraldes, informó la nómina de testimonios programados para este tramo inicial del juicio contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.
Para esta primera jornada, la fiscalía tiene previsto el abordaje de 10 testigos clave:
Declaraciones presenciales: Nueve personas comparecerán de manera física ante el estrado del Tribunal N° 29 para prestar declaración jurada y responder al interrogatorio de las partes.
Incorporación por lectura: Se dará lectura formal a la presentación efectuada por un décimo testigo, cuyo testimonio ya consta en el expediente.
Tras un receso para deliberar sobre los planteos cruzados en la sala, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 resolvió por unanimidad rechazar el pedido de suspensión del juicio presentado por la defensa de Cristian "Pity" Álvarez. Con esta resolución, los magistrados ordenaron retomar de inmediato la lectura de la elevación a juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.
Los jueces encuadraron la decisión en las conclusiones periciales del Cuerpo Médico Forense y en los fallos previos de las instancias superiores, ratificando que el estado manifestado por el acusado durante la audiencia no constituye un impedimento legal para el desarrollo del proceso.
El debate sobre la continuidad o suspensión del juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez escaló a su punto más tenso. El abogado defensor insistió de forma reiterada en que se deje sin efecto la audiencia y se disponga la realización de nuevos estudios médicos que, según estimó, "capaz lleven dos meses". Ante el estado del músico en la sala, el letrado apeló al tribunal: “Le pido que tenga la inmensa amabilidad de tener paciencia porque habré de señalar una y otra vez que mi asistido no está presente”.
Sin embargo, al tomar la palabra, el fiscal Sandro Abraldes rechazó de plano la solicitud y acusó a la defensa de intentar obstruir el proceso con planteos ya resueltos por las instancias superiores:
“Nuevamente, el señor defensor quiere obstruir el desarrollo del debate. Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio. La otra posibilidad es que al señor Pity Álvarez este juicio lo aburra”, aseveró Abraldes.
Para desmontar la supuesta desconexión cognitiva argumentada por la defensa, el fiscal recordó la intensa agenda pública reciente del cantante:
Presentaciones y shows: Remarcó que esa desconexión no se evidenció en su show en el estadio Mario Alberto Kempes ni en su recital del 1° de agosto en El Roxy.
Apariciones en medios: Citó la reciente entrevista concedida a la revista Rolling Stone y su permanente actividad en redes sociales.
Participación selectiva: "Evidentemente se trata de alguien que selectivamente elige en qué actos de la vida social participa y en qué actos no", sentenció el fiscal.
Abraldes concluyó que si el imputado no desea estar presente en la sala puede aguardar en un recinto contiguo, y pidió avanzar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Por su parte, el abogado querellante Fernando Burlando, en representación de la familia de Cristian Díaz, adhirió en su totalidad al dictamen de la fiscalía.
En un nuevo episodio de tensión durante la jornada inicial del juicio oral, la defensa técnica de Cristian "Pity" Álvarez, encabezada por el abogado Marino, presentó un pedido formal para suspender de inmediato la audiencia. El planteo se fundamentó en el estado en el que se encontraba el acusado en pleno recinto, quien permanecía cruzado de brazos y en aparente estado de somnolencia mientras se leían las acusaciones en su contra.
Ante los jueces del Tribunal Oral N° 29, el letrado sostuvo que las condiciones del artista impedían el normal ejercicio de sus garantías procesales:
“El señor Álvarez no está presente. Yo lo he advertido. No me parece razonable que se someta a juicio a una persona que no está presente. Es una disminución importante de su capacidad. Pido que se tenga presente esto. No quiero ser sobreabundante, ya lo he planteado. Pediría, si se puede, suspender o dejar sin efecto la audiencia”, declaró el defensor.
Llevando puesta una remera con la frase "Si esperás vas a entender..." —en referencia a uno de los temas más populares de Intoxicados—, Cristian "Pity" Álvarez se puso de pie, tomó un sorbo de agua y se ubicó frente al micrófono del tribunal. Con voz ronca y carraspeando en reiteradas ocasiones, el acusado saludó con un breve "Buen día" para iniciar el intercambio formal con el magistrado.
Ante la indicación del presidente del tribunal sobre su derecho a abstenerse o prestar testimonio en cualquier etapa del proceso, el músico fue contundente respecto a su estrategia inicial: “Voy a declarar más adelante”.
En pleno desarrollo de la exposición judicial, el imputado recostó de forma abrupta su cuerpo contra el respaldo de la silla, extendió los brazos a los lados, tiró la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, simulando estar dormido ante la mirada de los jueces, la fiscalía y la querella encabeza por Fernando Burlando.
La escena provocó una rápida reacción en la mesa de la defensa: su abogado se vio obligado a tocarle inmediatamente el hombro para corregir su postura. Ante el contacto, el músico reincorporó el torso y volvió a levantar la cabeza para seguir de cara al tribunal en el tramo inicial de la jornada.
Con un llamativo look compuesto por gorro, lentes negros y una remera con la leyenda "Si esperás vas a entender", Cristian "Pity" Álvarez se sentó este mañana en el banquillo de los acusados de los tribunales porteños. Con la presencia del músico en la sala y la representación de la querella a cargo del abogado Fernando Burlando, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dio inicio a la primera jornada del debate oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.
El arranque de la audiencia estuvo marcado por la lectura formal del requerimiento de elevación a juicio, donde se detallan las instancias de la investigación que condujeron al cantante a esta instancia judicial tras más de seis años de dilaciones.
En el recinto judiciales, Álvarez escuchó de manera atenta la reconstrucción de los hechos formulada por la fiscalía. Del lado opuesto del estrado se ubicó la querella liderada por Burlando, quien representa a la familia de Díaz y buscará acreditar la responsabilidad penal del imputado bajo la carátula de homicidio simple.
Durante la apertura del proceso, la secretaría del tribunal comenzó con la lectura completa de las actuaciones principales del expediente. Esta etapa resulta clave para fijar el marco acusatorio antes de dar paso a las declaraciones de los aproximadamente 70 testigos citados para este juicio.
El músico llegó a los tribunales en el marco del juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. Gustavo Goernes, el presidente del Tribunal, informó que no hay testigos citados para esta jornada.
El abogado de la familia de la víctima habló con los medios minutos antes del inicio del juicio. "Es un juicio muy esperado. Hay toda una familia que espera realmente que la Justicia ponga las cosas en equilibrio. Para nosotros el hecho, la responsabilidad y la culpabilidad está muy clara. Esperamos que haya una sentencia ejemplar", expresó Burlando este lunes.
Al ser consultado por si el músico fue consciente de sus actos, el letrado sentenció: "Sin lugar a dudas. Es imputable. Lo que se argumentó es una cuestión sobreviniente, no del momento del hecho, sino, después".
La llegada a esta instancia de debate no estuvo exenta de fricciones judiciales. En las vísperas del inicio del juicio, la defensa técnica del músico presentó un recurso para suspender las audiencias argumentando la existencia de planteos pendientes de resolución bajo el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.
Pity Alvarez junto a su víctima, Cristian Diaz.
Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 29 rechazó el pedido de postergación y ratificó el comienzo de las sesiones en la fecha prevista, alineándose con el dictamen de la fiscalía. Los jueces fundamentaron su decisión en los peritajes del Cuerpo Médico Forense que confirmaron que el imputado cuenta con la reserva cognitiva necesaria para comprender el proceso y ejercer sus garantías de defensa.
Asimismo, el fiscal Sandro Abraldes hizo hincapié en que la participación en las audiencias no representa una actividad riesgosa para Álvarez, tomando en consideración sus recientes reapariciones públicas en entrevistas y eventos musicales.
De ser hallado culpable del delito de homicidio simple al cierre del proceso a fines de septiembre, el músico podría enfrentar una condena de entre 8 y 25 años de prisión.
Aunque la hija de la víctima aclaró en reiteradas oportunidades que el "Pity" y Cristian no eran amigos, la investigación judicial determinó que existía un rencor previo originado en un contexto de consumo de drogas. Tiempo atrás, Díaz se había ofrecido a acompañar al exlíder de Intoxicados a la Villa 1-11-14 para comprar estupefacientes. En ese trayecto, el "Gringo" desapareció con la mochila del músico, quien luego denunció el robo de sus pertenencias y culpó directamente a su vecino.
Esa diferencia no resuelta desencadenó el desenlace fatal. Eran cerca de las 1.30 de la mañana cuando Álvarez salió de la Torre 12 B acompañado por su amiga Agustina Inbernoz. A unos 50 metros, Díaz conversaba con su amigo Carlos Ulises Stiempcich. Al notar la presencia del músico, el "Gringo" se le acercó para recriminarle el estigma: “Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuando yo te llevé a la villa, vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero”, le dijo Díaz.
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