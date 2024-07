Video exclusivo: una cámara de Palmares filmó el altercado de la familia de Walter Bento

Las cámaras de seguridad del centro comercial Palmares capturaron el momento en el que familiares de Walter Bento increparon al periodista Jorge Caloiro. El episodio tuvo lugar el 13 de julio por la noche y Caloiro denunció por amenazas y agresiones físicas a la esposa de Bento, Marta Boiza. También a su hijo mayor, Nahuel Bento, quien habría golpeado a Jorge Caloiro en el exterior del centro comercial minutos después del altercado que protagonizó su madre. La familia Bento intenta responsabilizar a Caloiro por lo ocurrido pero las imágenes son elocuentes.

Lo que se puede observar es que Boiza es quien increpa a Caloiro en un primer momento, ante lo cual el periodista y abogado saca el teléfono celular y empieza a filmar. Acto seguido, se observa como Marta Boiza intenta golpear a Caloiro y cuando él intenta en todo momento alejarse de la agresora. Con las imágenes queda claro que Caloiro nunca responde de forma violenta a las agresiones.

Ese dato no es menor, debido a que Marta Boiza se quebró tibia y peroné en ese forcejeo. Lo que se observa en el video de las cámaras de seguridad es que la mujer cae al piso cuando su propio hijo, Luciano Bento, intentaba sacarla de esa situación.

Lo que el centro comercial aún no remite son las imágenes tomadas por la cámara que se encuentra en el exterior de Palmares. Según denunció Jorge Caloiro, cuando estaba en el exterior llamando al 911 para denunciar lo ocurrido, fue golpeado de atrás por un individuo al que identificó como Nahuel Bento.

Con el video aportado por el shopping, se cae la versión que esgrimía la defensa de Bento de que el detonante fue un video que Caloiro habría realizado de Facundo Bento, quien es trasladado en una silla de ruedas por una encefalopatía crónica no evolutiva. En cambio, se nota claramente como Boiza le dice algo al periodista que se acerca y recién allí saca el teléfono para pedirle que repita lo que acababa de decir.

Video: el momento del altercado de la familia Bento con Caloiro

"No sabemos lo que pasó. Hay investigaciones en curso. Caloiro hizo una denuncia y Boiza hizo lo propio. Aparentemente lo que detonó todo fue una filmación del chico en silla de ruedas. Estaban paseando un sábado a la noche Luciano y Facundo y el resto será motivo de alguna investigación", manifestó la semana pasada en MDZ Radio el abogado Mariano Fragueiro.

La defensa de Walter Bento solicitó la prisión domiciliaria para el exmagistrado afirmando que su esposa no puede cuidar de su hijo Facundo "producto de las lesiones ocasionadas por una agresión". El video confirma que no existió agresión por parte de Jorge Caloiro.

Caloiro denunció por amenazas y lesiones a la esposa de Bento, Marta Boiza, y a su hijo mayor Nahuel Bento. Además, solicitó una perimetral para evitar que se acerquen a su familia y dijo estar preocupado por la prepotencia y la violencia con la que lo abordaron en un lugar público y a la vista de todos. "Cuando hice la denuncia me preguntaron si tenía miedo. Yo les dije que miedo y plata nunca tuve, pero estoy muy preocupado. Me preguntaron si creía que las amenazas las podían llevar a cabo y les dije que estaba claro porque ya las habían llevado a cabo la mujer y el hijo mayor. Estoy preocupado por mí, por mi familia. Con esa tamaña causa penal que me hayan patoteado como me patotearon adelante de todo el mundo en un público me genera realmente una preocupación importante", manifestó Jorge Caloiro días atrás en MDZ Radio.

La escena completa en Palmares

El relato de Caloiro sobre lo ocurrido

En esa entrevista, Jorge Caloiro reconstruyó el episodio y sus palabras parecen confirmarse con lo que se puede observar en las imágenes de la cámara de seguridad. "Veo una mujer que para y me clava la mirada. Primero, yo no la reconozco. Yo a Marta Boiza la conocía morocha y esta mujer estaba rubia. Me empieza a hacer señas con sus dedos llevándoselo a los ojos y luego me señalaba. Como yo no me doy cuenta quién era, pensé que era alguna abogada conocida. Hasta que me dice: 'Ya vas a ver lo que te va a pasar'", recordó.

"Yo le digo: 'Decime de nuevo lo que me dijiste. ¿Por qué me estaba señalando? Decime lo que me dijiste'. Y ahí se va ella y el hijo se pone en el medio, me dice un par de cosas como 'seguí haciendo ilegalidades con Vega' y ella se vuelve para querer golpearme. Yo tenía el teléfono en mi mano izquierda. Y bueno, me vino a pegar y me pegó. Yo me tapaba la cabeza con la mano, con la mano derecha, ella me pegaba y yo intentaba filmar esta locura. Yo con mi hija, con mi mujer en Palmares en plenas vacaciones de invierno", adhirió Jorge Caloiro en MDZ Radio.