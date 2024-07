Walter Bento, sin domiciliaria: el abogado del exjuez calificó la decisión del Tribunal como "terriblemente cruel"

Este último miércoles el Tribunal Oral Federal N°2 no dio lugar a la solicitud presentada por la defensa de Walter Bento para que se le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria al exjuez. La particularidad es que le dieron un permiso para que acuda a su casa en el barrio Palmares y así asistir durante cuatro horas a su hijo que tiene una discapacidad (encefalopatía crónica no evolutiva), ya que su esposa, Marta Boiza, se encuentra internada tras haber protagonizado un altercado con el periodista Jorge Caloiro. Como ya contó MDZ, los detalles aún no se conocen y existen dudas respecto a cómo será la modalidad de dicha visita. Es decir, si será una única vez o se repetirá.

Esta incertidumbre mencionada fue confirmada por el abogado principal de Bento, Mariano Fragueiro Frías, quien deslizó que recién en cinco días -con la publicación de la Resolución- podrán tener la información precisa sobre el o los encuentros que mantendrá el exmagistrado con su hijo Facundo. En tanto, el letrado cuestionó al Tribunal al calificar como un "acto terriblemente cruel" no haberle dado domiciliaria a Bento. "Veo una insensibilidad por parte del Tribunal y hasta de la obra social que ya empezó a no responder", aseguró.

En diálogo con MDZ Radio, Mariano Fragueiro Frías sostuvo que "Facundo Bento no habla y no come frente a la operación de tibia peroné de Marta Boiza (su madre y esposa de Bento) producto del altercado. Antes nunca pedimos la domiciliaria ni nada que se le pareciera, sino morigeración de lo que es la detención, que lo prevé el código. Esta fue la primera vez que lo pedimos en esos términos. Es un tema jurídico".

En relación a la falta de precisiones sobre cómo serán las visitas, el abogado indicó que Bento aún no ve a su hijo en su casa y que desde el Tribunal "tienen cinco días para para dar los fundamentos por escrito". "Ahí nos vamos a dar cuenta bien. No creo que sea a diario porque si hubiese sido así ya directamente le hubiesen dado la domiciliaria, supongo. Estimo que será o por única vez o con algún régimen especial. Lo importante es que, obviamente, vamos a a recurrir después de conocer los fundamentos. Creo que es terriblemente cruel el acto jurisdiccional que han decidido las juezas. Pero hay que ver. Capaz tienen razón... Yo siempre digo que hay veces que uno lee las resoluciones y dice 'tenían razón'. Habrá que ver si es atendible o no la decisión que adoptaron. Tenemos que ver los fundamentos que van a estar en cinco días", sumó en el programa Sonría Lo Estamos Filmando.

"Voy a hacer una especulación. ¿No sería ridículo que pueda ir cuatro horas todos los días? ¿Y por qué no le dieron la domiciliaria directamente? ¿No es menos costo para todo el mundo? Yo pienso que van a cambiar enseguida y que se van a dar cuenta que cometieron un error", planteó.

"Dejemos de lado la culpabilidad de Bento. Ahora el tema es el chico con capacidades diferentes. Son tres hermanos. Facundo es mellizo de Luciano. Nacieron muy prematuros. Luciano en condiciones saludables, aunque con algunas complicaciones características del proceso y de lo que vivió con su mellizo. Y, por otro lado, Nahuel. Los dos fueron cesanteados de Tribunales a raíz de esta causa, con lo cual no tienen trabajo y el Tribunal lo que les impuso es la carga de cuidar de su hermano. El hermano los rechaza a ellos y esto real. Los rechaza por distintas razones", comentó.

"Desde que está detenido Bento, Facundo ha bajado muchísimo de peso. Se ahoga cuando, por ejemplo, come. Entonces lo que hizo el Tribunal es disponer que la obra social le provea de un cuidador que tiene que pagar la familia Bento. Obviamente, las 24 horas por día, todos los días del mes y todos los días del año. Nosotros entendíamos que eso lo podía hacer el padre porque está previsto en la ley. Lo puede hacer el padre, que está detenido. No es que se lo pone en libertad, sino que la detención se cumple en forma domiciliaria. Pero bueno, el Tribunal entendió que no, que la obra social le va a proveer. Vamos a ver si la Obra Social del Poder Judicial lo hace. Un cuidador 24 horas de día y todo el mes... Si no, no sé quién lo va a cuidar. La madre todavía está hospitalizada y el día que vaya a la casa, por lo menos hasta el día que pueda volver a pisar, a rehabilitarse y demás".

Fragueiro Frías también cuestionó que en "las redes sociales muchos dicen que 'lo tiene merecido porque el padre es corrupto' ahora. Ahora está con los hermanos, más allá de esta presunción de que porque tienen ingresos mal habidos tienen cómo solventar y costear su vida. No es verdad eso. Pero más allá de eso, estos chicos tienen que volver a trabajar en el Poder Judicial".

Y agregó: "Hay tratados internacionales que hay que respetar en cualquier caso. Y no es un privilegio para Bento. En esto quiero ser muy claro: hay un recurso ante la Casación y puede llegar a la Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos que en este interín no pase nada. Si pasa algo, obviamente los responsables no van a ser el doctor Bento, ni la madre que está quebrada, ni los hermanos. Los responsables serán los funcionarios. Es más, la defensora tutelar también pidió que fuera el padre, hasta que se supere esto, quien realmente lo debería cuidar". Walter Bento junto a su hijos Nahuel y Luciano. Foto: MDZ.

El principal integrante de la defensa de Bento expresó que "hoy hay un chico que, a mi modo de ver, no puede estar a cargo de sus dos hermanos por un montón de razones. Por otro lado, tampoco cuidadores. No quiero ser peyorativo, pero no es un paseador de perros lo que necesitamos... Aparte tiene que entrar todos los días a la casa. No es tan fácil lo que lo que decidió el Tribunal y la obra social. Y con la obra social, todos hemos hecho trámites en las obras sociales... Les pido por favor que reflexionen".

Se dio a conocer que Cristian Olivia -caso 15 en la megacausa contra Bento por el pago de sobornos para obtener beneficios judiciales- pidió por dos años la prisión domiciliaria porque tenía a su hermano con una discapacidad similar a la de Facundo Bentoy porque su madre tenía un cáncer terminal. Bento, en ese entonces no se la dio, aunque se la otorgaron en 2019. Luego se la revocaron porque aparentemente habría querido escapar. Finalmente, el hermano de Oliva murió ahogado porque no lo pudieron auxiliar.

Fragueiro Frías fue consultado por dicho paralelismo entre ambas situaciones y respondió: "Si Bento decidió otra cosa, realmente está viviendo en carne propia lo mal que hizo antes, pero eso no está bueno (...) Ahora, ¿por venganza a Facundo le vamos a hacer lo mismo que pasó con Oliva? La sensibilidad no la tuvo Bento, ¿pero eso habilita que los demás hagan lo mismo?". En ese orden, también aclaró que "Bento no le revocó la prisión domiciliaria" a Oliva.

El exjuez federal Walter Bento es investigado como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos federales. Desde noviembre de 2023 se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo mientras se desarrolla el proceso judicial que comenzó en julio del año pasado.

