Hay dudas sobre la autorización que la Justicia le dio a Walter Bento para visitar a su hijo en su domicilio

Finalmente, Walter Bento seguirá preso en el Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 no le diera lugar a la solicitud presentada por la defensa del exjuez para que se le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria. No obstante, le dieron un permiso al exmagistrado para que acuda a su casa en el barrio Palmares para visitar durante cuatro horas a su hijo que tiene una discapacidad, pero se sembraron dudas sobre los detalles del procedimiento. La Resolución con los detalles recién se conocerá en cinco días y hay versiones cruzadas.

Inicialmente, el motivo por el que se dispuso la posibilidad de domiciliaria es que la esposa de Bento, Marta Boiza, sufrió una fractura de tibia y peroné, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y no puede asistir a su hijo Facundo que tiene encefalopatía crónica no evolutiva. A partir de esto, no hubo debate en la jornada de miércoles hasta tanto el Tribunal no comunicara su decisión sobre la domiciliaria solicitada por Bento. A fin de cuentas, rechazó el pedido.

En un principio, el Tribunal había dispensado de ir a tribunales a los otros hijos del matrimonio, Nahuel y Luciano Bento (también imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos), para que ambos se queden al cuidado de Facundo. Sin embargo, ellos dijeron que no están en condiciones de cumplir esa tarea porque su hermano sólo permite que lo asistan su madre y su padre. De todos modos, las juezas instaron a Nahuel y Luciano se hagan cargo de su hermano Facundo hasta que su madre reciba el alta médica y hasta que la obra social del Poder Judicial aporte prestaciones para asistirlo.

Luciano y Facundo Bento. Foto: Alf Ponce/MDZ

Lo novedoso es que el Tribunal le rechazó la domiciliaria a Walter Bento, pero autorizó el traslado a su domicilio particular para que pueda, bajo custodia, visitar a su hijo Facundo. Dicho traslado debía realizarse mediante la coordinación del Servicio Penitenciario bajo un estricto cumplimiento de medidas de custodia y por un plazo de 4 horas.

En ese momento surgieron dudas respecto de los detalles de dicho beneficio. Fuentes de la Justicia Federal aseguraron a MDZ que la autorización de salida era únicamente para este miércoles por esas 4 horas hasta que Boiza recibiera el alta médica entre jueves y viernes. Descartaron que esto se pudiera repetir periódicamente, aunque admitieron que la determinación del Tribunal "no quedó muy clara".

El problema es que desde la defensa de Bento no comprendieron lo mismo. "No se entendió y no sabemos si es por única vez, una vez a la semana o cada 15 días", deslizaron desde el equipo legal del exjuez. "No hay forma de responderlo hasta que esté la Resolución escrita", sumaron acerca del documento con los fundamentos, que se dará a conocer recién en 5 días. En la audiencia de este último miércoles solamente se leyó la parte dispositiva.

Es pertinente recordar que Marta Boiza, esposa de Bento que también se encuentra imputada, se lesionó hace dos semanas en Palmares luego de protagonizar un altercado con el periodista Jorge Caloiro, que denunció haber sido amenazado y golpeado por Nahuel Bento. Boiza fue trasladada al Hospital Lagomaggiore y le diagnosticaron fractura de tibia y peroné, por lo que fue intervenida quirúrgicamente y aún se encuentra internada. Se estima que será dada de alta esta semana pero se habla de un periodo de recuperación de seis meses.

El exjuez federal Walter Bento es investigado como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos federales. Desde noviembre de 2023 se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo mientras se desarrolla el proceso judicial que comenzó en julio del año pasado.