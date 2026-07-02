El DT de Inglaterra advirtió que su equipo estará en desventaja en el cruce de octavos con México: "Es imposible"

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, lanzó una advertencia a sus dirigidos por una desventaja que tendrán en el choque de octavos ante México en el Azteca.

Inglaterra ya pone la mira en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel enfrentará a México en el mítico Estadio Azteca y, en la previa del encuentro, el entrenador alemán reconoció que las condiciones geográficas del escenario representan un serio problema para su equipo. La altitud de la capital mexicana, aseguró, será un factor determinante.

"No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días", afirmó Tuchel en conferencia de prensa luego de la victoria sobre República Democrática del Congo. Y reforzó su preocupación: "Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío y seguro habrá más obstáculos".

Thomas Tuchel advirtió que Inglaterra estará en desventaja ante México por la altitud X @teleSURtv La inquietud del DT tiene una explicación concreta. El Estadio Azteca se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una condición a la que México está completamente acostumbrado, pero que puede afectar el rendimiento físico de los ingleses: "Estamos listos para el calor por el entrenamiento en Florida, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México", insistió el entrenador, consciente de que su plantel apenas contará con tres días de preparación antes del compromiso.

Pese a esa dificultad, Tuchel también dejó en claro su entusiasmo por disputar uno de los partidos más emblemáticos del torneo: "Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca", sostuvo el alemán, que buscará meter a Inglaterra entre los ocho mejores del Mundial frente a una Tri que llega entonada tras eliminar a Ecuador.