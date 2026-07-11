Los Pumas se repusieron del mal arranque en el Nations Championship con un triunfazo ante Gales

El combinado argentino cambió la cara del debut y logró su primera victoria en el torneo al imponerse 35-21 en el Bicentenario de San Juan.

Tras el duro traspié frente a Escocia en el debut, Los Pumas reaccionaron de la mejor manera. El combinado argentino mostró una versión mucho más convincente y derrotó este sábado por 35-21 a Gales en el Estadio Bicentenario de San Juan, un triunfo que le permite recuperar confianza de cara a lo que viene en el Nations Championship.

Primera alegría para Los Pumas en el Nations Championship El comienzo fue complicado para el equipo de Felipe Contepomi. Gales sacó ventaja con un try de Dewi Lake tras un line y maul bien ejecutado, convertido por Sam Costelow. Sin embargo, la respuesta argentina fue inmediata: Joaquín Oviedo apoyó la primera conquista albiceleste y Tomás Albornoz igualó el marcador con la conversión.

Con el correr de los minutos, Los Pumas empezaron a dominar el desarrollo. Justo Piccardo apoyó el segundo try, aunque los galeses volvieron a empatar gracias a Rhys Carré y otra conversión de Costelow. Antes del descanso, el local marcó diferencias con dos nuevas conquistas de Marcos Kremer y Santiago Carreras, ambas convertidas por Albornoz, para irse al entretiempo arriba por 28-14.

¡Triunfo de Los Pumas! El equipo argentino venció a Gales en el Estadio Bicentenario de San Juan y consiguió su primer triunfo en el Nations Championship.



Joaquín Oviedo (2), Justo Piccardo, Marcos Kremer, Santiago Carreras.

Tomás Albornoz (5).



Sábado 18 de julio a… pic.twitter.com/SiIEUHSXXl — Los Pumas (@lospumas) July 11, 2026 En el complemento, Argentina mantuvo el control del partido y amplió la ventaja. Oviedo volvió a aparecer para apoyar su segundo try de la tarde, luego de una gran acción colectiva y una asistencia de Piccardo en el contacto. Albornoz, impecable con el pie, volvió a convertir para estirar la diferencia a 35-14. Gales consiguió descontar sobre el cierre para decorar el resultado, pero nunca logró comprometer el triunfo argentino.