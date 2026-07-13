Partido duplicado contra Inglaterra: Los Pumas enfrentan a La Rosa en la semana más caliente del año

La agenda deportiva argentina vivirá días de máxima intensidad. El miércoles, la Scaloneta define las semifinales del Mundial 2026, y el sábado, Los Pumas enfrentan a la Rosa en Santiago del Estero.

Argentina ocupa el tercer puesto en la tabla del Hemisferio Sur con 6 puntos, una zona que es liderada por Nueva Zelanda con 10 unidades.

El deporte argentino se prepara para una semana sin precedentes, marcada por una doble y electrizante entrega del clásico frente a Inglaterra. El primer plato fuerte llegará este miércoles a las 16, cuando el seleccionado de fútbol dirigido por Lionel Scaloni busque el pase a la final del Mundial 2026. Apenas tres días después, el sábado a las 16, la ovalada tomará el protagonismo: Los Pumas se enfrentarán a la Rosa en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el marco de la tercera fecha del novedoso torneo Nations Championship.

Tras la contundente victoria por 35-21 ante Gales en San Juan, el combinado albiceleste de rugby ya se instaló en el norte del país, totalmente enfocado en frenar a un seleccionado inglés que viene envalentonado luego de aplastar a Fiji por 73-8 en Liverpool.

El cronograma de Los Pumas de cara al choque en Santiago del Estero El plantel comandado por Felipe Contepomi aterrizó el domingo en suelo santiagueño y diseñó una exigente rutina semanal para llegar en óptimas condiciones al duelo del sábado. Entre el lunes y el miércoles, el equipo dará inicio a los entrenamientos técnicos, culminando esa primera etapa de preparación con una jornada de doble turno donde se aumentará al máximo la intensidad física.

¡Lo que viene! ¡Santiago del Estero!



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https://t.co/koM9nLMRpL pic.twitter.com/6ffvzmVM1q — Los Pumas (@lospumas) July 13, 2026 Posteriormente, el jueves será un día libre y de descanso para los jugadores, por lo que toda la atención estará puesta en la conferencia de prensa donde el entrenador confirmará la alineación titular. Finalmente, el viernes llegará el momento del tradicional Captain's Run en el Madre de Ciudades para realizar el reconocimiento del campo de juego y ultimar los detalles tácticos frente al equipo de Steve Borthwick.

El regreso a Santiago del Estero genera un clima de enorme optimismo en el búnker nacional. La provincia trae excelentes recuerdos recientes para el rugby argentino, habiendo sido el escenario de grandes festejos frente a Escocia en 2022 y ante los poderosos Springboks en 2024.