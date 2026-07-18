El inesperado contratiempo que sufrió la Selección argentina antes de la final del Mundial

A un día de la final del Mundial, una inesperada combinación de humo, lluvias y tormentas eléctricas alteró la preparación de la Selección argentina.

La Selección argentina sufrió un inesperado contratiempo a un día de la final contra España.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España sumó un imprevisto de último momento. A menos de 24 horas del partido decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las condiciones climáticas alteraron la planificación de ambos seleccionados y obligaron a modificar los entrenamientos previstos para este sábado.

Por fuertes lluvias en Nueva Jersey se atrasó la práctica de la Selección argentina La Selección argentina, que desde la clasificación a la final había realizado únicamente trabajos regenerativos por el desgaste físico y el viaje desde Atlanta hacia Nueva York, debía entrenarse a las 11:30 (hora local). Sin embargo, la práctica se retrasó debido a una alerta por tormentas eléctricas en la zona del predio, mientras el cuerpo técnico aguardó la autorización de las autoridades para salir al campo.

La Selección argentina atrasó el entrenamiento por fuertes lluvias en New Jersey. X Selección argentina El panorama ya venía siendo complejo por la densa nube de humo proveniente de los incendios forestales en Canadá, que redujo la calidad del aire en Nueva York y llegó a despertar preocupación tanto en los planteles como en la FIFA. Incluso, distintos reportes del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense pusieron bajo la lupa las condiciones en las que podría disputarse la final.

España suspendió su práctica hasta nuevo aviso Del otro lado, España sufrió un contratiempo todavía mayor. El cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente decidió suspender directamente la práctica prevista para este sábado, a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas. Si finalmente puede entrenarse más tarde, el seleccionado europeo llegará con menos tiempo de recuperación antes del encuentro decisivo.