Un piloto de Fórmula 1 ninguneó a la Selección argentina a horas de la final del Mundial: "Sentimos que es un rival más fácil"

Fernando Alonso, bicampeón del mundo de la F1, lanzó una fuerte declaración sobre la final entre España y Argentina que generó mucho revuelo.

Un piloto de Fórmula 1 ninguneó a la Selección argentina a horas de la final.

En la antesala de un domingo histórico, donde la final del Mundial 2026 entre Argentina y España compartirá protagonismo con el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, Fernando Alonso dejó una declaración que no tardó en cruzar fronteras. El bicampeón del mundo fue consultado por el duelo decisivo y aseguró que prefería enfrentar a la Albiceleste antes que a Inglaterra.

"¿Inglaterra o Argentina? Creo que Inglaterra era mejor equipo, les tenía más miedo en una final", afirmó el piloto de Aston Martin en diálogo con Sky Sports. Sin embargo, la frase que realmente hizo ruido llegó segundos después.

Fernando Alonso ninguneó a la Selección argentina a horas de la final del Mundial "En España estamos contentos de que haya pasado Argentina, sentimos que es un rival más fácil", lanzó el español, alimentando la previa de un encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo y que ya comenzó a jugarse también fuera de la cancha.

Fernando Alonso calentó la previa de la final entre Argentina y España. Foto: @AstonMartinF1 Las palabras de Alonso se suman a la extensa lista de protagonistas que opinaron sobre la definición entre la Scaloneta y La Roja. Mientras Lionel Scaloni y Luis de la Fuente ultiman los últimos detalles para la final, desde distintos ámbitos del deporte ya empezaron a aparecer pronósticos, elogios y también declaraciones que prometen agregarle todavía más temperatura al partido más esperado del año.