La feroz crítica de un expiloto de Fórmula 1 a Max Verstappen: "O te vas o dejas de hablar"

Un expiloto de la Fórmula 1 disparó con munición pesada contra el tetracampeón neerlandés tras sus fuertes críticas contra el nuevo reglamento.

Hace una semana se instaló un rumor bomba dentro de la Fórmula 1: Max Verstappen, tetracampeón del mundo con Red Bull Racing, podría retirarse de la competencia a final de temporada (activaría una cláusula de rendimiento para irse antes de tiempo) pese a tener contrato con los Toros hasta 2028.

El motivo que supondría la salida de Súper Max se debe a que nunca se mostró conforme con el nuevo reglamento de la Máxima tras los importantes cambios que se realizaron para la temporada 2026. Incluso, en reiteradas ocasiones lanzó fuertes críticas contra la FIA por ello.

max verstappen Verstappen podría retirarse de la Fórmula 1 fin de año. Instagram @redbullracing Ahora, quien salió a criticarlo duramente fue Martin Brundle, expiloto de la Fórmula 1 y actual analista de Sky Sports, quien aseguró que los comentarios de Verstappen se están volviendo aburridos: "Max diría que ya se está volviendo un poco aburrido. Creo que se está volviendo un poco aburrido lo que está diciendo. O te vas o dejas de hablar de ello, porque es lo que hay", lanzó.

La brutal crítica de Martin Brundle a Max Verstappen "Tienes que aprovecharlo al máximo. Echaría muchísimo de menos su talento, su velocidad generacional, y su control del coche es algo que muy pocas personas en la historia del automovilismo han tenido. Es bastante extraordinario. No tengo absolutamente ninguna duda de que, dado que estaban construyendo su propia unidad de potencia por primera vez, su dirección habría incluido una cláusula de salida al final de este año para ver cómo va", continuó.

image Martin Brundle, lapidario con Max Verstappen. SKY Sports Pero sostuvo: "Nadie es indispensable en este negocio. He visto pasar por este deporte a una serie de personas increíbles que ya no están con nosotros o siguieron adelante e hicieron otra cosa, y el deporte continúa. El gran Murray Walker sería uno de ellos. Y esto va por cualquiera de nosotros. En el momento en que paremos, la gente estará hablando de quien haga el trabajo después. Hay varios Antonellis, Bearmans, Lindblads por ahí que harían el trabajo increíblemente bien por el 1% del dinero".