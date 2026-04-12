El fuerte respaldo de Helmut Marko a Max Verstappen tras sus fuertes críticas contra el nuevo formato de la F1: "El piloto perdió protagonismo"

Helmut Marko respaldó la postura del neerlandés, quien crítico en varias ocasiones nuevo reglamento, y encendió el debate sobre el rumbo de la Máxima.

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 no está siendo el ideal para Max Verstappen. Más allá de los resultados, el neerlandés dejó en claro su incomodidad con el nuevo reglamento técnico, una postura que ahora también fue respaldada por Helmut Marko.

La fuerte crítica de Helmut Marko al nuevo formato de la F1 El histórico asesor de Red Bull fue contundente al analizar el presente del equipo y el impacto de los cambios reglamentarios, alineándose con las críticas del piloto y dejando en evidencia el malestar interno por el rumbo que tomó la categoría: “El reglamento actual está más orientado a la gestión de la energía. El papel dominante del piloto ha desaparecido”, sentenció.

helmut marko Helmut Marko criticó la nueva era de la Fórmula 1. Shutterstock El cambio de paradigma en la Fórmula 1 es evidente. En 2026, la diferencia ya no pasa tanto por ir al límite en cada vuelta, sino por gestionar de manera eficiente la energía eléctrica, un factor clave que puede incluso volver contraproducente el hecho de exigir el auto al máximo en términos de rendimiento y tiempos.

Este contexto no solo impacta en el rendimiento, sino también en la motivación de Max Verstappen, qu ien ya había dejado entrever ciertas dudas sobre su continuidad en la Máxima. En paralelo, el tetracampeón comenzó a explorar nuevos desafíos, especialmente en el mundo de la resistencia, una disciplina que cada vez le genera mayor interés de cara al futuro.

Su presencia en el exigente Nürburgring Nordschleife y su participación con un Mercedes-AMG GT3 reflejan un escenario distinto, donde el rol del piloto vuelve a ser determinante. “Habla más del Nürburgring que de la Fórmula 1”, reveló Helmut Marko.