La sorprendente estadística de Alpine en la que pasó de ser el peor (por lejos) a uno de los mejores

El rendimiento en pista suele concentrar la mayor atención en la Fórmula 1 , pero hay otros factores determinantes en el resultado final. En ese aspecto, Alpine muestra una mejora clara en el inicio de la temporada, sobre todo respecto de lo que fue un muy flojo 2025.

Según datos difundidos por la cuenta de X Allpain Fan Club en base a FDataAnalysis, la escudería francesa es actualmente el cuarto equipo que menos tiempo ha perdido en boxes desde el comienzo del campeonato, incluso por delante de Red Bull. Un dato que contrasta fuertemente con lo ocurrido la temporada anterior.

Durante 2025, las paradas en boxes fueron uno de los grandes dolores de cabeza para Alpine . Los errores operativos y los tiempos elevados se repitieron a lo largo de la temporada, condicionando resultados que, en muchos casos, parecían al alcance.

Uno de los ejemplos más claros se dio en el Gran Premio de Hungría. Allí, Franco Colapinto partió desde el puesto 14 y, tras una largada complicada, vio cómo su carrera se desdibujaba definitivamente en boxes , con paradas de ¡11 y 17 segundos!

La situación no fue aislada. En distintos circuitos Colapinto perdió tiempo valioso por detenciones poco competitivas. Finalmente, Alpine figuró séptimo en el ranking oficial de la Fórmula 1 que premia al equipo que mejor trabaja en las paradas en boxes (galardón que se llevó Ferrari). Pero en estadísticas basadas en contabilizar las paradas menores a 6 segundos y excluyendo las penalizaciones, el equipo francés terminó último, con un promedio de 3.11 segundos.

Trabajo silencioso en Alpine

Con ese antecedente, Alpine decidió enfocar parte de su preparación para 2026 en corregir este punto débil. Durante la pretemporada en Baréin, mientras otros equipos centraban sus esfuerzos exclusivamente en el rendimiento de los monoplazas, la escudería francesa trabajó también en la ejecución y coordinación de sus paradas.

alpine1 Alpine mejoró sus tiempos en boxes y dejó atrás uno de los puntos más débiles de 2025. Instagram @alpinef1team

El objetivo era claro: evitar que los errores operativos volvieran a condicionar carreras. La mejora en los tiempos y la consistencia en boxes reflejan que ese trabajo comenzó a dar resultados concretos en el arranque del nuevo ciclo.

Este avance, aunque menos visible que una evolución aerodinámica o de motor, tiene un impacto directo en la competitividad global del equipo.

Autocrítica interna y un desafío a largo plazo

Desde la estructura del equipo nunca ocultaron las dificultades. El director general, Steve Nielsen, había sido claro al respecto: “Creo que en este momento somos poco competitivos. No estamos contentos con eso y nos duele a todos cada día. Pero hay cosas que podemos cambiar ahora y aprender ahora que nos beneficiarán no solo el año que viene, sino en los años venideros”.

El propio Nielsen también explicó parte del contexto que afectó el rendimiento en boxes: “Hemos estado teniendo dificultades con nuestras paradas en boxes. Han sido poco fiables. Una razón importante de eso es que hemos perdido gente por el undécimo equipo. No es que haya falta de atención al detalle o pereza ni nada por el estilo”.

Con ese diagnóstico, Alpine encaró un proceso de ajuste interno que hoy empieza a reflejarse en los números. Pasar de ser uno de los equipos más cuestionados en boxes a ubicarse entre los más eficientes no solo mejora resultados inmediatos, sino que también fortalece la base competitiva para el resto de la temporada.