Lucas Blondel es pretendido por otro club argentino y Boca negocia su salida: ¿libera un cupo para incorporar?

Un equipo de la Liga Profesional quiere sumar a préstamo a Lucas Blondel, lo que podría beneficiar a Boca para seguir reforzando su plantel.

Boca Juniors logró cerrar el fichaje de Adam Bareiro, proveniente del Fortaleza de Brasil, que este viernes llegó al país, superó las revisión médica y se espera que el club lo anuncie en las próximas horas. A su vez, continúa negociando con Estudiantes para incorporar a Edwin Cetré, quien ya definitivamente no jugará en Athletico Paranaense.

Y mientras en Brandsen 805 trabajan en estas transacciones, apareció en el radar un interés de otro equipo del fútbol por Lucas Blondel, quien está colgado desde hace meses en la Ribera, no suma minutos en un partido oficial desde mayo del año pasado y no figura entre las prioridades de Claudio Úbeda.

El Huracán de Diego Martínez quiere a Lucas Blondel Diego Martínez Huracán Diego Martínez quiere a Blondel para Huracán. Fotobaires El club que lo quiere en cuestión es Huracán, que hoy tiene como DT a Diego Martínez, quien ya conoce al lateral derecho de 29 años por haberlo dirigido tanto en Tigre como en el Xeneize. La intención en Parque Patricios es poder sumarlo mediante un préstamo y ya se lo hicieron saber a la institución azul y oro.

Esta puede ser una gran oportunidad para el defensor nacionalizado suizo de volver a jugar después de más de medio año sin oportunidades, pero también para Boca, ya que si lo cede, liberaría un cupo para incorporar un nuevo jugador hasta el 10 de marzo. El problema reside en que el Globo todavía no posee su propia ventana para fichar, aunque está trabajando para liberarla.