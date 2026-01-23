La foto que subió Sebastián Villa que revela en qué club jugará este 2026
El pase de Sebastián Villa ha sido la novela del verano en este 2026, pero la misma parece que llegó a su fin. La imagen que subió Villa a sus redes sociales.
Sebastián Villa fue uno de los mejores jugadores del fútbol argentino durante el último año. Con la obtención del título de Copa Argentina con Independiente Rivadavia, su final en la Lepra parecía que había llegado. El delantero y Daniel Vila, presidente de la institución del parque, tenían un acuerdo de palabra de vender al colombiano en este mercado de pases. Las mismas no convencieron ni a la dirigencia ni al jugador y por eso ¿se queda Villa en Mendoza para jugar la Copa Libertadores?
El colombiano llegó este viernes por la madrugada a Mendoza y subió una imagen ni bien salió del aeropuerto, donde hay una gigantografía en la que figura él con la camiseta de Independiente Rivadavia. La Lepra juega contra Atlético Tucumán esta noche desde las 22:15 en el Bautista Gargantini y el exBoca estará en la tribuna presenciando el partido.
Además de este guiño en sus redes sociales, ya hay un acuerdo para que Sebastián Villa siga jugando este semestre vistiendo la camiseta del Azul. Al no llegar ninguna oferta que se acerque a los 8 millones de dólares, cifra que pedía Independiente Rivadavia, y tampoco el destino de los clubes era muy bien visto por Villa, el delantero se va a quedar, por lo menos, 6 meses más en el Parque. Recordamos que tiene contrato hasta 2027.
Igualmente en los próximos días el jugador, que tiene como objetivo llegar a jugar el mundial con la Selección de Colombia a mitad de año, firmará un acuerdo con el club. El mismo consiste en que ahora Villa tendrá una cláusula de salida de 6.5 millones de dólares. De recibir una oferta de ese monto, Independiente Rivadavia estará obligado a venderlo.