Se cayó el pase de Miguel Ángel Borja a Cruz Azul: los motivos y dónde estaría su futuro

Mientras Cruz Azul intenta acomodar sus piezas en el mercado, una negociación que parecía encaminada terminó en nada. Miguel Ángel Borja , que incluso llegó a entrenarse con el plantel, finalmente no será refuerzo del equipo de Nicolás Larcamón.

El delantero colombiano había arribado a México en diciembre con la intención de sumarse al proyecto celeste. Sin embargo, con el correr de las semanas, la operación se fue enfriando y nunca logró cerrarse de manera definitiva.

Según se supo, Borja le comunicó a la dirigencia que recibió una propuesta desde Emiratos Árabes Unidos. Ante la falta de resolución con Cruz Azul , decidió tomar otro rumbo y avanzar con esa alternativa.

El ex River Plate había llegado procedente del club de Núñez con expectativas altas, pero la situación administrativa terminó siendo un obstáculo clave. La salida inconclusa de Mateusz Bogusz al Houston Dynamo bloqueó una plaza de extranjero y frenó toda la operación.

Borja permaneció entrenando y esperando que se destrabara el pase de Bogusz a la MLS. Sin embargo, el traspaso nunca se cerró por completo y la incertidumbre se extendió más de lo previsto.

Miguel Borja había llegado a fines de diciembre a México para firmar contrato con Cruz Azul.

Ante ese escenario, el delantero optó por correrse de la negociación. En las últimas horas viajó a Colombia, mientras que su entorno se trasladó a Europa para evaluar distintas opciones de cara a su futuro profesional.

“Ya vamos a empezar a avanzar con otras posibilidades”, reconoció al diario Récord una persona cercana al jugador, dando por terminado el vínculo con La Máquina.

En paralelo, Bogusz tampoco se presentó en La Noria y continúa analizando su situación personal, lo que mantiene bloqueada la plaza NFM y obliga al club a replantear su estrategia.

Un futuro lejos de México

Borja debutó con gol. Foto: EFE El Colibrí Miguel Ángel Borja podría seguir su carrera en Emiratos Árabes. Foto: EFE

Con el capítulo cerrado, todo indica que Miguel Borja continuará su carrera fuera de la Liga MX. La oferta desde Emiratos Árabes aparece como la más firme, aunque no se descartan alternativas en Europa.

Así, Cruz Azul perdió a un refuerzo que parecía hecho, mientras Borja busca relanzar su carrera en otro destino, lejos de La Noria y del fútbol mexicano.