Omar Pérez, campeón con el Boca de Bianchi, sufrió un infarto el mismo día en que su hijo debutó en la Reserva del club

El exmediocampista Omar Pérez, bicampeón de la Copa Libertadores con Boca, se encuentra estable y con pronóstico favorable en la Clínica Marly de Bogotá.

Omar Pérez, exfutbolista de Boca Juniors y bicampeón de la Copa Libertadores con el equipo de Carlos Bianchi, sufrió un infarto este jueves en Bogotá, Colombia, ciudad en la que vive desde hace varios años. Afortunadamente, pudo ser atendido de manera inmediata y en estos momentos se encuentra estable y evolucionando de manera favorable, con pronóstico positivo.

El exmediocampista de 44 años acudió a la Clínica Marly, en la capital colombiana, donde le colocaron un stent y permanecerá internado durante unos 5 días para que puedan realizarle los estudios y controles pertinentes antes de darle el alta. Según hizo trascender la prensa local, se trató de un infarto agudo de miocardio.

Omar Pérez y Sebastián Battaglia Omar Pérez junto a Sebastián Battaglia en Boca. @chipakero Este problema se produjo justo el mismo día que su hijo Franco debutaba en la Reserva xeneize. El "Pelao", cómo se lo apoda al exvolante, tiene una fuerte conexión con el cuadro de la Ribera, ya que se formó allí y debutó profesionalmente en 2000, bajo las órdenes del Virrey. Permaneció en el club hasta 2003, y si bien nunca llegó a establecerse como titular (tenía por delante nada menos que a Juan Román Riquelme), puede ostentar en su palmarés el Torneo Apertura 2000, las Copas Libertadores 2000 y 2001 y la histórica Intercontinental ante Real Madrid.

Luego de Boca, pasaría por Banfield, Junior de Barranquilla, Jaguares de Chiapas, Real Cartagena, Independiente Medellín, Patriotas Boyacá e Independiente Santa Fe. En este último, en el que jugó de 2009 hasta su retiro en 2019, logró grabar su nombre a fuego y convertirse en uno de sus máximos ídolos de todos los tiempos (si no el máximo). En total jugó 374 partidos con el elenco bogotano y levantó 9 títulos, entre los que se destaca la Copa Sudamericana 2016.