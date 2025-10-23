ARCA: últimas horas para aprovechar un descuento para pagar el monotributo

El monotributo puede ser abonado con un pequeño reintegro gracias a una medida nueva de ARCA que finaliza hoy.

Pagando el monotributo con tu celular, con un descuento de ARCA y Mercado Pago.

Si bien siempre los descuentos vienen acompañados de promociones bancarias y en compras, ahora también se pueden utilizar a la hora de abonar el monotributo de forma mensual en ARCA. Esta vez, utilizando ciertas formas de pago, el organismo realiza un reembolso para los contribuyentes.

De esta forma, los monotributistas podrán abonar en tiempo y forma, sin dejar pasar la fecha de cada mes, pero obteniendo también un beneficio a la hora de pagarlo con un reintegro que se otorga a los contribuyentes y puede significar un alivio en el bolsillo.

Cuál es el descuento de ARCA en el monotributo A los contribuyentes que cuenten con la aplicación Mercado Pago y que ya hayan abonado anteriormente el monotributo por esa vía, ARCA ofrece un llamativo descuento que vence este viernes 24 de octubre.

A quienes abonen $15.000 como mínimo en su cuota mensual por el monotributo en ARCA, se les otorgará un beneficio de $5.000, lo que implica un alivio en los bolsillos de los usuarios.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 12.28.55 PM Mercado Pago y ARCA, unidos por un descuento en el monotributo. Simplemente hay que descargar Mercado Pago, ir al sitio de abonar servicios y seleccionar ARCA. Una vez que ingresamos hay que colocar nuestro número de CUIL y continuar con el paso a paso con datos estrictamente personales para que ARCA identifique nuestra cuota a abonar.