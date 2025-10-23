Monotributo Social: cómo registrarte en ARCA, facturar y acceder a obra social con subsidio

ARCA subsidia el Monotributo Social para que trabajadores independientes y emprendedores accedan a obra social, jubilación y puedan emitir facturas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece la posibilidad a trabajadores independientes, microemprendedores y pequeños productores de formalizar su actividad a través del Monotributo Social. Se trata de un régimen que permite emitir facturas, acceder a obra social y al sistema jubilatorio, sin perder programas como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

La principal diferencia con el monotributo común está en el subsidio: ARCA cubre el 100% del componente impositivo y previsional, y el 50% de la obra social.

Requisitos y límites del Monotributo Social El régimen está pensado para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los requisitos básicos incluyen ser mayor de 18 años, realizar una sola actividad económica y no superar los $8.992.597,87 de ingresos brutos anuales. También hay límites patrimoniales: hasta dos inmuebles y hasta tres vehículos registrables. Quedan excluidos los profesionales universitarios en ejercicio de su matrícula, empleadores y titulares de sociedades comerciales.

Cómo inscribirse El alta se tramita en Anses, de forma gratuita. Puede hacerse online desde la Plataforma Trámites a Distancia o con turno presencial. El trámite se activa con el primer pago, usando la credencial de siete dígitos que genera ARCA.

Los monotributistas sociales pueden emitir comprobantes desde el celular o la computadora con el Facturador digital. Las cuotas mensuales vencen entre el 1 y el 20 de cada mes y se pueden abonar en efectivo, por transferencia, débito automático o en cajeros.