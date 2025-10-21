ARCA: cómo usar el nuevo sistema para emitir facturas sin retenciones

ARCA implementa un nuevo sistema para emitir Factura A sin retencionesLa Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una actualización en su régimen de facturación que permite a los contribuyentes emitir Facturas tipo A sin retenciones , siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos en la nueva normativa.

Con la Resolución General 5762/2025, ARCA eliminó la tradicional Factura M, que obligaba a aplicar retenciones del 100 % de IVA y del 6 % de Ganancias para contribuyentes con situaciones fiscales irregulares.

A partir de esta resolución, se mantienen dos tipos de Factura A:

Asimismo, se eliminó la categoría intermedia que aplicaba retenciones reducidas (50 % de IVA y 3 % de Ganancias), simplificando el sistema de facturación.

Para acceder a la modalidad de Factura A sin retenciones (“PAGO EN CBU INFORMADA”), el contribuyente debe: • Cumplir con los controles previstos por la Resolución General 4132 y mantener un historial fiscal regular. • Registrar un CBU bancario válido en el sistema de ARCA. • Asegurar que todos los pagos de sus operaciones se canalicen a través del CBU informado.

Según los especialistas tributarios el tope de facturación máximo para permanecer en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes será de $82.280.000 anuales. Foto: Walter Moreno/MDZ

Los contribuyentes que antes emitían Factura M pasarán automáticamente al régimen de “Factura A con leyenda OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”. Por otro lado, los nuevos inscriptos en el IVA que cumplan los requisitos podrán emitir facturas sin retenciones desde el inicio de su actividad.

ARCA realizará evaluaciones cada cuatro meses, considerando factores como la presentación del Libro IVA Digital o del Formulario 2051 (IVA Simple). Si se detectan inconsistencias y el contribuyente las regulariza antes de la revisión, podrá solicitar la habilitación para facturar sin retenciones a través del portal del organismo.

La nueva normativa de la ARCA busca simplificar el sistema de facturación y premiar el cumplimiento fiscal, ofreciendo la posibilidad de emitir Facturas A sin retenciones a quienes mantengan su situación impositiva en regla y operen de manera transparente.

De esta manera, se elimina la Factura M y se agiliza el proceso para los contribuyentes responsables.