Perdiste el CUD: el camino oficial para recuperarlo y evitar trámites interminables

El Certificado Único ( CUD ) de discapacidad funciona como la acreditación válida en todo el país para acceder a derechos, prestaciones y gestiones vinculadas a la condición de discapacidad. Se emite sin costo y tiene carácter oficial .

No es un papel que se entregue por mostrador: antes hay una instancia de evaluación a cargo de una junta integrada por profesionales de distintas especialidades. Por eso, cuando el certificado no aparece —ya sea por pérdida o por robo— conviene actuar con orden y rapidez para encaminar el reemplazo.

El primer movimiento recomendado es dejar constancia de lo ocurrido mediante una denuncia policial. Se realiza en la comisaría que corresponda por tu domicilio o en la jurisdicción donde ocurrió el hecho. Lo importante es que quede asentado, con la mayor precisión posible, cuándo y dónde se perdió o en qué contexto se produjo el robo, además de cualquier dato útil. Esa constancia sirve como respaldo mientras se tramita la reposición y evita que el tema quede en el aire si surge una consulta posterior.

Con la denuncia hecha, el paso siguiente es solicitar un turno ante la Junta Evaluadora que te corresponde según la dirección que figura en el documento de identidad. Allí se gestiona la emisión de un nuevo certificado. El día de la cita se debe asistir a la evaluación, porque la junta es la que determina si corresponde otorgar el CUD y bajo qué condiciones. Aunque muchas personas lo viven como un “duplicado”, el circuito exige presentarse y cumplir los requisitos que pida el equipo evaluador.

Para avanzar sin idas y vueltas, conviene preparar con anticipación la carpeta de respaldo. Suele pedirse un certificado médico reciente, con una antigüedad máxima de seis meses, donde conste el diagnóstico completo. También pueden solicitarse informes de los profesionales tratantes y estudios clínicos o complementarios, en original y igualmente actualizados. A eso se suma el DNI en buen estado, legible y disponible para mostrar al momento del trámite .

Además de lo médico, es frecuente que soliciten documentación administrativa. Si la persona tiene cobertura de salud, puede requerirse una copia del carnet de obra social o prepaga. Si trabaja, es habitual que pidan copia del recibo salarial. En casos de personas que no trabajan, puede solicitarse el comprobante de ingresos del familiar responsable o a cargo. Y si se trata de un beneficiario previsional, suele pedirse el recibo de jubilación. Estos requisitos pueden variar, pero responden a la necesidad de completar el perfil del solicitante dentro del proceso de evaluación.

En la práctica, el mayor motivo de demoras aparece por documentación vencida o incompleta. Por eso, antes de ir a la junta, es clave revisar fechas y asegurarse de que los estudios y certificados estén dentro del plazo requerido. También ayuda llevar copias además de los originales, para evitar contratiempos si hay que dejar constancias. Si el CUD se perdió, la denuncia policial cumple el rol de prueba circunstancial mientras se completa el trámite del nuevo certificado.

En síntesis, el recorrido oficial es claro: primero, denuncia para registrar el extravío o robo; después, turno en la Junta Evaluadora vinculada al domicilio del DNI; finalmente, presentación con informes médicos vigentes y documentación personal y socioeconómica según corresponda. Seguir esa secuencia reduce el margen de errores y acelera la reposición de un documento clave para la vida cotidiana de muchas familias.