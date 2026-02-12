Certificado Único de Discapacidad (CUD): requisitos y cómo tramitarlo en Mendoza

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un trámite gratuito que permite acceder a derechos y beneficios sociales en todo el país.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que acredita la condición de discapacidad de una persona y permite acceder a derechos y prestaciones en salud, transporte y asistencia social. En Mendoza, el trámite se realiza a través del área de Accesibilidad, Inclusión y Derechos Humanos y no tiene costo.

Entre los servicios que se brindan se encuentran el trámite inicial del CUD, la renovación y la asesoría general para quienes necesiten orientación sobre la documentación requerida o sobre beneficios vinculados al certificado.

Qué documentación se necesita para el CUD Para iniciar el trámite, se debe presentar fotocopia del DNI. En caso de tratarse de un menor de edad, también se debe adjuntar la fotocopia del DNI del padre, madre o tutor, junto con la partida de nacimiento. Además, se solicita fotocopia del CUIL y, si corresponde a una renovación, el CUD original.

También es obligatorio presentar un certificado médico original emitido por el médico tratante, donde conste el diagnóstico, tratamiento, medicación, rehabilitación y equipamiento necesario. Se deben adjuntar estudios complementarios (informes, historia clínica, radiografías, audiometrías u otros según el diagnóstico) con una antigüedad no mayor a 12 meses, además de las planillas complementarias.