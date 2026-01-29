CUD en 2026: cuáles son los documentos que piden

Para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026, hay que reunir DNI, formulario de ANDIS e informes y estudios médicos recientes. Qué se presenta y cómo empezar.

El CUD es un documento público, válido en todo el país, y se tramita de forma gratuita.

Gracias al Certificado Único de Discapacidad (CUD), las personas con discapacidad pueden acceder a un montón de beneficios y prestaciones del Estado. Sin embargo, muchas veces el trámite se posterga por una razón simple: no todos saben cómo pedirlo ni qué papeles hay que llevar para iniciarlo correctamente. Conocé cómo hacerlo.

El CUD es un documento público, válido en todo el país, que certifica la discapacidad de la persona y permite ejercer derechos previstos en las leyes nacionales 22431 y 24901. La evaluación la realiza una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. La tramitación es voluntaria y gratuita.

Contar con este certificado facilita el acceso a prestaciones como:

Cobertura del 100% de prestaciones básicas de salud (incluye, según necesidad, tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y otros apoyos).

Transporte público gratuito en servicios nacionales (corta, mediana y larga distancia) presentando el certificado y el DNI.

Franquicias vinculadas a movilidad reducida como libre tránsito y estacionamiento, según lo que dispongan normas locales o municipales.

Acceso a derechos y prestaciones estatales vinculadas a discapacidad a través de ANDIS (el CUD funciona como documento base para acreditar la condición). El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Archivo Qué hacer antes de reunir los papeles para pedir el CUD Según información difundida por ANDIS en Instagram, para solicitar el CUD por primera vez hay que ingresar al sitio oficial y completar el formulario de requisitos con tus datos. Ese paso permite saber dónde corresponde hacer la gestión y qué documentación llevar según tu caso.

Documentos que se piden para tramitar el CUD por primera vez Para iniciar la solicitud del Certificado Único de Discapacidad, se debe reunir: