Anses finaliza el calendario de pagos: qué grupo cobra hoy

Este jueves 29 de enero se completa el calendario de pagos de la Anses, con la acreditación del último grupo de jubilados y pensionados correspondiente al cronograma de enero. Con esta jornada, el organismo da por finalizado el pago de haberes previsionales y asignaciones del mes.

Desde la Anses recordaron que los depósitos se realizan de manera automática en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario y que el dinero queda disponible una vez acreditado, sin obligación de retirarlo el mismo día.

Según el calendario de pagos de la Anses, este jueves cobran las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo con DNI terminados en 8 y 9, y con esa acreditación se completa el cronograma de enero.

Anses La Anses ya confirmó el aumento que regirá para las jubilaciones en febrero. Shutterstock Qué viene después: aumentos confirmados para febrero Una vez finalizado el calendario de pagos de enero, la Anses ya tiene definido el aumento que se aplicará en febrero. El organismo confirmó un ajuste del 2,8%, calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).